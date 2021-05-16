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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Севилья
Вильярреал - Севилья: обзор матча 16 мая 2021
Вильярреал
16.05.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
4 : 0
Завершен
Севилья
34'
К. Бакка
47'
К. Бакка
66'
Ж. Морено
79'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Севилья
Замена
Х. Коста
️️️️
Д. Парехо
82'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Морено
82'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
К. Бакка
81'
Замена
А. Баэна
️️️️
Ж. Морено
81'
ГОЛ! 4:0!
К. Бакка
79'
78'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Л. Окампос
69'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
И. Ракитич
69'
Замена
О. Родригес
️️️️
Сусо
Замена
Д. Раба
️️️️
Й. Пино
67'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Морено
66'
58'
Замена
Н. Гудель
️️️️
А. Гомес
58'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. де Йонг
53'
Вторая желтая
Д. Карлос
51'
Желтая карточка
М. Акунья
ГОЛ! 2:0!
К. Бакка
Пас отдал
Ж. Морено
47'
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
Д. Парехо
34'
29'
Желтая карточка
Д. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-2-2
1
Асенхо
5
Морено
14
Торрес
26
Мори
39
Альбиоль
14
Тригерос
10
Парехо
16
Гомес
10
Пино
7
Морено
70
Бакка
4-1-1-2-2
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
5
Фернандо
11
Ракитич
10
Сусо
7
Окампос
26
де Йонг
10
Гомес
10
Парехо
24
Коста
24
Коста
10
Парехо
5
Морено
13
Коклен
13
Коклен
5
Морено
7
Морено
10
Баэна
10
Баэна
7
Морено
70
Бакка
14
Ниньо
14
Ниньо
70
Бакка
10
Пино
19
Раба
19
Раба
10
Пино
10
Гомес
8
Гудель
8
Гудель
10
Гомес
10
Сусо
14
Родригес
14
Родригес
10
Сусо
7
Окампос
20
Васкес
20
Васкес
7
Окампос
26
де Йонг
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
26
де Йонг
11
Ракитич
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
11
Ракитич
Остались в запасе
Вильярреал
Севилья
1
Икер Альварес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Вильярреал - Севилья
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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