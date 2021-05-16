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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Шеффилд Юнайтед
Эвертон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 16 мая 2021
Эвертон
16.05.2021, воскресенье, 21:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
7'
Д. Джеббисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Шеффилд Юнайтед
90'
Желтая карточка
Д. Робинсон
81'
Желтая карточка
Д. Балдок
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Дукуре
78'
Замена
Бернард
️️️️
Х. Родригес
78'
Желтая карточка
Х. Родригес
66'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
М. Холгейт
46'
26'
Желтая карточка
К. Бешам
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джеббисон
Пас отдал
Д. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
8
Зак Брант
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пикфорд
27
Холгейт
5
Кин
4
Годфри
12
Динь
23
Коулмен
6
Дукуре
25
Аллан
23
Родригес
9
Калверт-Льюин
47
Ришарлисон
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
14
Робинсон
6
Бешам
15
Иган
32
Балдок
3
Стивенс
10
Норвуд
13
Флек
23
Осборн
17
МакГолдрик
29
Джеббисон
6
Дукуре
20
Гомеш
20
Гомеш
6
Дукуре
27
Холгейт
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
27
Холгейт
23
Родригес
11
Бернард
11
Бернард
23
Родригес
Остались в запасе
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
8
Зак Брант
ЦП
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Остались в запасе
8
Зак Брант
ЦП
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Эвертон - Шеффилд Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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