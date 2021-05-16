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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 16 мая 2021
Атлетик
16.05.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
0 : 1
Завершен
Реал
68'
Начо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Вальверде
Красная карточка
Р. Гарсия
89'
82'
Желтая карточка
Начо
Желтая карточка
И. Мартинес
80'
Желтая карточка
Р. Гарсия
79'
77'
Замена
Э. Азар
️️️️
Родриго
Замена
И. Гомес
️️️️
У. Венцедор
73'
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Сансет
72'
68'
ГОЛ! 0:1!
Начо
Пас отдал
Каземиро
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Морсильо
65'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
65'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
65'
59'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
Желтая карточка
А. Беренгер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-3-1
1
Симон
18
Баленсиага
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
7
Морсильо
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
4-1-2-2-1
1
Куртуа
20
Одриосола
3
Милитао
6
Начо
3
Гутьеррес
5
Каземиро
8
Вальверде
20
Модрич
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
8
Сансет
8
Лопес
8
Лопес
8
Сансет
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
12
Венцедор
11
Гомес
11
Гомес
12
Венцедор
7
Морсильо
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Морсильо
11
Родриго
10
Азар
10
Азар
11
Родриго
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
Остались в запасе
Атлетик
Реал
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
Остались в запасе
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
22
Иско
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Атлетик - Реал
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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