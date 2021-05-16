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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Спарта
Херенвен - Спарта: обзор матча 16 мая 2021
Херенвен
16.05.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
1 : 2
Завершен
Спарта
67'
С. Де Йонг
7'
Л. Ти
16'
В. Бюргер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Спарта
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
Б. Нигрен
88'
Замена
Р. Каиб
️️️️
L. Woudenberg
88'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
М. ван Берген
88'
Желтая карточка
H. Akujobi
84'
Замена
И. Дрешевич
️️️️
П. Бохневич
80'
ГОЛ! 1:2!
С. Де Йонг
Пас отдал
Д. Верман
67'
Замена
R. Kongolo
️️️️
Т. Халилович
62'
61'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
М. Хейлен
61'
Замена
Э. Эмега
️️️️
М. Энгельс
61'
Замена
Р. Харчуш
️️️️
С. Мейнанс
30'
Желтая карточка
B. Smeets
26'
Замена
Д. Фортеш
️️️️
А. Мейерс
16'
ГОЛ! 0:2!
В. Бюргер
Пас отдал
Д. Абелс
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ти
Пас отдал
B. Smeets
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
14
Аарон Мейерс
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
9
Леннарт Ти
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
16
Marijn Dijkstra
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Спарта
30
Michael Fabrie
ВР
22
Джеффри Фортеш
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
6
Ларос Дуарте
ЦП
27
Реда Харчуш
ЦФ
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
3-3-2-2
22
4
Бохневич
6
ван Хеке
5
20
25
Верман
6
Де Йонг
7
Халилович
8
Нигрен
7
ван Берген
9
Верман
3-5-2
40
Окойе
13
Хейлен
2
Абелс
3
Вриндс
21
Мейнанс
21
Харруи
14
Мейерс
10
18
Бюргер
8
Энгельс
9
Ти
5
24
Каиб
24
Каиб
5
4
Бохневич
5
Дрешевич
5
Дрешевич
4
Бохневич
7
ван Берген
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
7
ван Берген
7
Халилович
21
21
7
Халилович
8
Нигрен
26
26
8
Нигрен
21
Мейнанс
27
Харчуш
27
Харчуш
21
Мейнанс
8
Энгельс
22
Эмега
22
Эмега
8
Энгельс
14
Мейерс
22
Фортеш
22
Фортеш
14
Мейерс
13
Хейлен
6
Дуарте
6
Дуарте
13
Хейлен
Остались в запасе
Херенвен
Спарта
16
Marijn Dijkstra
ЦФ
11
Станислав Шопов
АП
23
Jan Bekkema
ЦФ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
16
Marijn Dijkstra
ЦФ
11
Станислав Шопов
АП
23
Jan Bekkema
ЦФ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
18
Зибен Деваль
ЦП
Остались в запасе
19
Danzell Gravenberch
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
22
Delano Vianello
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
30
Michael Fabrie
ВР
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Херенвен - Спарта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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