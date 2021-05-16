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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Арис
АЕК - Арис: обзор матча 16 мая 2021
АЕК
16.05.2021, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 10 тур
0 : 0
Завершен
Арис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Арис
90'
+2
Желтая карточка
Хулиан
90'
Замена
P. Bagalianis
️️️️
М. Гарсия
89'
Желтая карточка
Д. Сандгрен
Замена
М. Митай
️️️️
М. Бакакис
78'
74'
Замена
Бруно
️️️️
Ф. Бертольо
74'
Замена
К. Силва
️️️️
Б. Гама
Замена
И. Неделчару
️️️️
С. Сварнас
64'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
М. Танкович
64'
Желтая карточка
Д. Чигринский
61'
56'
Замена
Д. Мансини
️️️️
D. Manos
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Д. Шиманьски
46'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
Е. Шахов
46'
Желтая карточка
Е. Шахов
38'
Желтая карточка
П. Манталос
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Арис
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
20
Яннис Сарделис
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
Арис
1
Мариос Сиабанис
ВР
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
8
Lerin Duarte
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
3-2-3-2
16
Цинтотас
19
Чигринский
4
Сварнас
22
Лопеш
2
Бакакис
2
Василантонопулос
4
Шиманьски
28
Шахов
20
Манталос
17
Ансарифард
22
Танкович
3-5-1-1
23
Хулиан
66
Сакич
31
Роуз
5
18
Бертольо
8
Матилья
16
Гама
6
Сандгрен
88
18
Гарсия
9
22
Танкович
99
Гарсия
99
Гарсия
22
Танкович
2
Бакакис
2
Митай
2
Митай
2
Бакакис
4
Сварнас
24
Неделчару
24
Неделчару
4
Сварнас
4
Шиманьски
7
Крстичич
7
Крстичич
4
Шиманьски
28
Шахов
6
Галанопулос
6
Галанопулос
28
Шахов
16
Гама
10
Силва
10
Силва
16
Гама
18
Гарсия
2
2
18
Гарсия
9
7
Мансини
7
Мансини
9
18
Бертольо
7
Бруно
7
Бруно
18
Бертольо
Остались в запасе
АЕК
Арис
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
9
Михалис Косидис
ЦФ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
20
Яннис Сарделис
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ВР
8
Lerin Duarte
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
9
Михалис Косидис
ЦФ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
20
Яннис Сарделис
ЦП
Остались в запасе
88
Апостолос Мартинис
ЦЗ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ВР
8
Lerin Duarte
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча АЕК - Арис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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