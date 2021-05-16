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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Форте - Ессентуки
Форте - Ессентуки: обзор матча 16 мая 2021
Форте
16.05.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ПФЛ. Группа 1, 29 тур
3 : 0
Завершен
Ессентуки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Форте - Ессентуки
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Муром
3 : 1
15.06.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Сибирь
2 : 2
31.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Калуга
2 : 0
25.05.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Форте
0 : 0
21.05.2025
Иртыш
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 26 тур
Ессентуки
0 : 3
29.04.2023
Биолог-Новокубанск
Россия. Вторая лига. Группа 1, 25 тур
Ротор
3 : 0
22.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 24 тур
Ессентуки
0 : 3
14.04.2023
Спартак-Нальчик
Россия. Вторая лига. Группа 1, 23 тур
Форте
14 : 0
08.04.2023
Ессентуки
Россия. Вторая лига. Группа 1, 22 тур
Ессентуки
0 : 3
31.03.2023
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
Форте Арена
Новости команд
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Форте
Ессентуки
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд
2025.07.04 12:07
4
«Прощание – это всегда больно»: клуб с юга России объявил о закрытии
2025.06.16 09:44
7
Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги
2025.06.15 20:15
Прогноз на точный счeт матча «Муром» – «Форте»: Вторая лига А, 15 июня 2025
2025.06.14 11:30
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
В группе «Серебро» Второй лиги из-за снятия двух клубов осталось только 8 команд
2025.07.04 12:07
4
«Прощание – это всегда больно»: клуб с юга России объявил о закрытии
2025.06.16 09:44
7
Определились клубы, которые вышли в группу «Золото» по итогам весенней части сезона Второй лиги
2025.06.15 20:15
Прогноз на точный счeт матча «Муром» – «Форте»: Вторая лига А, 15 июня 2025
2025.06.14 11:30
Во Второй лиге сыгран договорняк: есть футболисты, которые забанены пожизненно, в деле фигурирует клуб, потерявший лицензию
2023.04.28 13:40
14
«Вырвали телефон и нашли переписку с заказчиками»: новые подробности договорного матча во Второй лиге
2023.04.28 07:42
2
В «Салюте» не знали, что матч с дублем «СКА-Хабаровска» был договорным: «Ошибки соперников были объяснимы»
2023.04.26 18:55
Четыре российских футболиста получили пожизненную дисквалификацию за договорной матч
2023.04.26 17:09
2
Во Второй лиге раскрыли договорной матч: игроки пожизненно отстранены от футбола
2023.04.26 16:42
2
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