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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Санта-Клара
Белененсеш - Санта-Клара: обзор матча 16 мая 2021
Белененсеш
16.05.2021, воскресенье, 19:00
Португалия. Примейра, 33 тур
0 : 2
Завершен
Санта-Клара
9'
К. Жуниор (П)
60'
К. Жуниор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Санта-Клара
87'
Замена
Нене
️️️️
Линкольн
87'
Замена
C.
️️️️
К. Жуниор
86'
Замена
П. Санья
️️️️
Р. Рамуш
Замена
N. Varela
️️️️
Т. Рибейру
75'
75'
Замена
U.
️️️️
Аллано
65'
Замена
Р. Кошта
️️️️
Кризан
60'
ГОЛ! 0:2!
К. Жуниор
Пас отдал
Кризан
Замена
Д. Калила
️️️️
Я. Ситхоле
60'
Замена
А. Тайра
️️️️
F. Jose Coelho Teixeira
59'
46'
Желтая карточка
А. Карвальо
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Жуниор
Желтая карточка
Т. Эшгайю
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Белененсеш
33
Станислав Крицюк
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
37
Гонсалу Силва
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
18
Линкольн
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
13
Карлос Жуниор
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
27
Чима Акас
ЛЗ
5
Nilton Varela
ЦЗ
2
Диогу Калила
ЦЗ
19
Сезар Соуза
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
34
Danny
ЦП
6
Bruno Ramires
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
18
Нене
ЦП
7
RÃºben Oliveira
ЦП
17
Ukra
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
4-2-2-2
33
Крицюк
16
Рибейру
37
Силва
28
Лима
12
Пете
13
Ситхоле
28
Эшгайю
77
Соуза
20
Кардозу
9
Кассьерра
19
4-1-2-1-2
99
2
Рамуш
15
Кардосо
5
17
Вильянуэва
5
Морита
18
Линкольн
8
Карвальо
2
Аллано
9
Кризан
13
Жуниор
19
6
Тайра
6
Тайра
19
16
Рибейру
5
5
16
Рибейру
13
Ситхоле
2
Калила
2
Калила
13
Ситхоле
2
Аллано
17
17
2
Аллано
9
Кризан
19
Кошта
19
Кошта
9
Кризан
2
Рамуш
95
Санья
95
Санья
2
Рамуш
13
Жуниор
10
10
13
Жуниор
18
Линкольн
18
Нене
18
Нене
18
Линкольн
Остались в запасе
Белененсеш
Санта-Клара
19
Сезар Соуза
ЦП
6
Bruno Ramires
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
27
Чима Акас
ЛЗ
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
19
Сезар Соуза
ЦП
6
Bruno Ramires
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
27
Чима Акас
ЛЗ
99
Андре Морейра
ВР
34
Danny
ЦП
Остались в запасе
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
26
Jean Patric
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
7
RÃºben Oliveira
ЦП
Главный тренер
Филипе Кандидо
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Белененсеш - Санта-Клара
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
До Рестело
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