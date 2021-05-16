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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Гронинген
Зволле - Гронинген: обзор матча 16 мая 2021
Зволле
16.05.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
1 : 0
Завершен
Гронинген
80'
L. Miguel (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Гронинген
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
L. Miguel
80'
Замена
R. Ghoochannejhad
️️️️
С. Тедич
78'
Замена
D. Bajselmani
️️️️
М. Дуэ
78'
75'
Замена
П. Абрахам
️️️️
Т. Суслов
75'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
Й. Ларсен
Замена
B. Van Polen
️️️️
Р. Штридер
64'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
М. Бенсон
64'
Замена
E. Reijnders
️️️️
В. Мисиджан
64'
57'
Замена
С. Шрек
️️️️
М. Эль-Ханкури
57'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
А. Эль-Мессауди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
3
Кеннет Пал
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
24
Пелле Клемент
ЦП
6
Мустафа Саймак
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
6
Ко Итакура
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
5
Азор Матусива
ОП
48
Leonel Miguel
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Зволле
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
14
Мануэль Бенсон
ПВ
47
Destan Bajselmani
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Гронинген
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
8
Сэм Шрек
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
2-2-4-3
3
Пал
3
Накаяма
5
Дуэ
20
ван дер Белт
24
Клемент
10
Ферай
13
Штридер
6
Саймак
7
Мисиджан
1
9
Тедич
2-3-1-4
22
Падт
6
Итакура
2
Леаль
8
ван Кам
11
Эль-Мессауди
5
Матусива
27
Эль-Ханкури
17
Йостен
14
Ларсен
10
Суслов
48
5
Дуэ
47
47
5
Дуэ
9
Тедич
8
8
9
Тедич
13
Штридер
2
2
13
Штридер
14
Бенсон
14
Бенсон
Бенсон
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
Бенсон
7
Мисиджан
23
23
7
Мисиджан
11
Эль-Мессауди
10
Лундквист
10
Лундквист
11
Эль-Мессауди
27
Эль-Ханкури
8
Шрек
8
Шрек
27
Эль-Ханкури
10
Суслов
7
Абрахам
7
Абрахам
10
Суслов
14
Ларсен
27
Даллинга
27
Даллинга
14
Ларсен
Остались в запасе
Зволле
Гронинген
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
11
Jesper Drost
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
11
Jesper Drost
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
12
Ян де Бор
ВР
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Зволле - Гронинген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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