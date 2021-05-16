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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ланс
Бордо - Ланс: обзор матча 16 мая 2021
Бордо
16.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
3 : 0
Завершен
Ланс
32'
Х. У-Джо (П)
89'
Ю. Сабали
90+1'
М. Зеркан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ланс
Желтая карточка
М. Зеркан
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
М. Зеркан
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Ю. Сабали
89'
Замена
М. Зеркан
️️️️
М. Пундж
85'
Желтая карточка
М. Пундж
82'
80'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Ш. Дукур
Замена
Р. Уден
️️️️
Н. де Превилль
75'
66'
Замена
Ш. Траоре
️️️️
И. Бура
Замена
С. Мара
️️️️
Х. У-Джо
66'
60'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
С. Банза
60'
Замена
К. Жан
️️️️
Ф. Медина
58'
Желтая карточка
Г. Какута
56'
Желтая карточка
Л. Баде
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. У-Джо
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
12
Николя де Превилль
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
17
Мехди Зеркан
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
31
Амаду Траоре
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
93
Шейк Траоре
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
7
Тони Маурисио
АП
10
Давид Кошта
АП
36
Boubakar Camara
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
3-2-2-1-2
56
Костиль
22
Кватен
23
Бенито
44
Байссе
29
Пундж
20
Сабали
6
Лакуа
19
Башич
29
Адли
16
У-Джо
12
де Превилль
3-3-1-1-2
16
Лека
24
Гради
2
Медина
5
Баде
92
Клосс
28
Дукур
14
Бура
42
Фофана
5
Какута
24
Банза
37
Ганаго
29
Пундж
17
Зеркан
17
Зеркан
29
Пундж
12
де Превилль
10
Уден
10
Уден
12
де Превилль
16
У-Джо
14
Мара
14
Мара
16
У-Джо
14
Бура
93
Траоре
93
Траоре
14
Бура
28
Дукур
7
Маурисио
7
Маурисио
28
Дукур
2
Медина
10
Жан
10
Жан
2
Медина
24
Банза
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
24
Банза
Остались в запасе
Бордо
Ланс
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
36
Boubakar Camara
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Остались в запасе
36
Boubakar Camara
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Давид Кошта
АП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Бордо - Ланс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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