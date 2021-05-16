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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Спарта
Млада Болеслав - Спарта: обзор матча 16 мая 2021
Млада Болеслав
16.05.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 32 тур
4 : 5
Завершен
Спарта
12'
M. Skoda
43'
M. Skoda
48'
Я. Жмрхаль
90+4'
Л. Будински
9'
Т. Виснер
40'
Д. Моберг-Карлссон
54'
Д. Ганцко (П)
70'
Д. Ганцко
90+1'
М. Полидар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Спарта
Желтая карточка
J. Seda
90'
+4
ГОЛ! 4:5!
Л. Будински
90'
+4
90'
+3
Замена
М. Минчев
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
90'
+1
ГОЛ! 3:5!
М. Полидар
Пас отдал
Б. Докал
Замена
Т. Малински
️️️️
D. Preisler
80'
Замена
Л. Будински
️️️️
И. Клима
79'
76'
Замена
М. Полидар
️️️️
М. Сачек
75'
Желтая карточка
М. Ганоушек
Желтая карточка
Р. Ржезник
75'
Желтая карточка
Д. Дудера
74'
70'
ГОЛ! 3:4!
Д. Ганцко
Пас отдал
Д. Моберг-Карлссон
64'
Замена
А. Карабец
️️️️
Л. Юлиш
57'
Желтая карточка
Ф. Соучек
54'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Д. Ганцко
ГОЛ! 3:2!
Я. Жмрхаль
Пас отдал
М. Матейовски
48'
46'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
М. Витик
ГОЛ! 2:2!
M. Skoda
Пас отдал
Я. Жмрхаль
43'
40'
ГОЛ! 1:2!
Д. Моберг-Карлссон
Пас отдал
М. Сачек
Желтая карточка
J. Skalák
22'
ГОЛ! 1:1!
M. Skoda
Пас отдал
Я. Жмрхаль
12'
9'
ГОЛ! 0:1!
Т. Виснер
Пас отдал
Д. Моберг-Карлссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Млада Болеслав
39
Якуб Клима
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
2-5-3
33
14
Ржезник
28
8
Матейовски
9
23
Дудера
17
Жмрхаль
11
Данчак
0
23
Клима
27
3-2-2-3
1
Ницэ
3
Витик
23
Ганоушек
17
Ганцко
61
Сачек
28
Виснер
8
Павелка
9
Докал
10
Гложек
39
Юлиш
10
Моберг-Карлссон
23
Клима
32
Будински
32
Будински
23
Клима
27
26
Малински
26
Малински
27
10
Моберг-Карлссон
17
Минчев
17
Минчев
10
Моберг-Карлссон
61
Сачек
21
Полидар
21
Полидар
61
Сачек
3
Витик
10
Соучек
10
Соучек
3
Витик
39
Юлиш
9
Карабец
9
Карабец
39
Юлиш
Остались в запасе
Млада Болеслав
Спарта
99
Petr Mikulec
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
39
Якуб Клима
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
99
Petr Mikulec
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
39
Якуб Клима
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Млада Болеслав - Спарта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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