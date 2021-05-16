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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сельта
Барселона - Сельта: обзор матча 16 мая 2021
Барселона
16.05.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
1 : 2
Завершен
Сельта
28'
Л. Месси
38'
С. Мина
89'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Сельта
89'
ГОЛ! 1:2!
С. Мина
Замена
М. Пьянич
️️️️
И. Мориба
86'
Вторая желтая
К. Лангле
83'
Желтая карточка
К. Лангле
73'
Замена
Тринкау
️️️️
У. Дембеле
70'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
А. Гризманн
70'
69'
Замена
А. Солари
️️️️
Нолито
Замена
С. Дест
️️️️
Ж. Пике
64'
Желтая карточка
Р. Пуч
56'
51'
Желтая карточка
К. Домингес
Замена
Р. Пуч
️️️️
Педри
46'
38'
ГОЛ! 1:1!
С. Мина
Пас отдал
Я. Аспас
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Педри
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Сельта
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
33
Араухо
5
Бускетс
8
Педри
6
Мориба
10
Дембеле
10
Месси
7
Гризманн
4-1-2-3
25
Вильяр
20
Васкес
4
Айду
14
Араужо
24
Мартин
8
Бельтран
10
Мендес
4
Суарес
10
Аспас
3
Нолито
77
Мина
3
Пике
8
Дест
8
Дест
3
Пике
6
Мориба
15
Пьянич
15
Пьянич
6
Мориба
8
Педри
10
Пуч
10
Пуч
8
Педри
10
Дембеле
7
Тринкау
7
Тринкау
10
Дембеле
7
Гризманн
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
3
Нолито
23
Солари
23
Солари
3
Нолито
Остались в запасе
Барселона
Сельта
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
Остались в запасе
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
1
Патрик Секейра
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
8
Мигель Баэса
АП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Барселона - Сельта
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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