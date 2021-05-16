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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Зальцбург
ЛАСК - Зальцбург: обзор матча 16 мая 2021
ЛАСК
16.05.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 9 тур
2 : 5
Завершен
Зальцбург
19'
Й. Эггештайн
84'
Д. Райтер
20'
Э. Мвепу
21'
Н. Окафор
44'
П. Дака
67'
К. Адейеми
72'
К. Адейеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Зальцбург
ГОЛ! 2:5!
Д. Райтер
Пас отдал
Т. Гойгингер
84'
84'
Замена
А. Ульмер
️️️️
К. Адейеми
84'
Замена
М. Бериша
️️️️
П. Дака
78'
Замена
П. Фаркаш
️️️️
Р. Кристенсен
77'
Замена
З. Юнузович
️️️️
Н. Окафор
Замена
A. Griger
️️️️
Й. Эггештайн
76'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
П. Михорль
76'
74'
Вторая желтая
А. Бернед
73'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Э. Мвепу
72'
ГОЛ! 1:5!
К. Адейеми
Пас отдал
П. Дака
Пенальти не реализован!
Й. Эггештайн
71'
70'
Желтая карточка
Р. Кристенсен
Замена
Д. Райтер
️️️️
Х. Балич
69'
Замена
М. Поцман
️️️️
Р. Реннер
69'
67'
ГОЛ! 1:4!
К. Адейеми
Пас отдал
А. Рамальо
65'
Желтая карточка
А. Бернед
Замена
Л. Гргич
️️️️
Д. Холланд
60'
44'
ГОЛ! 1:3!
П. Дака
Пас отдал
Н. Зайвальд
Желтая карточка
П. Михорль
26'
21'
ГОЛ! 1:2!
Н. Окафор
Пас отдал
К. Адейеми
20'
ГОЛ! 1:1!
Э. Мвепу
ГОЛ! 1:0!
Й. Эггештайн
Пас отдал
Х. Балич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
38
Adam Griger
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
2-1-4-3
30
Шлагер
16
Андраде
18
Траунер
8
Холланд
5
Филипович
26
Ранфтль
36
Реннер
34
Михорль
36
Гойгингер
19
Эггештайн
18
Балич
4-3-1-2
58
Мантль
5
Кристенсен
28
Соле
5
Рамальо
13
Бернардо
13
Зайвальд
12
Мвепу
24
Бернед
14
Адейеми
27
Дака
19
Окафор
19
Эггештайн
38
38
19
Эггештайн
8
Холланд
8
Гргич
8
Гргич
8
Холланд
34
Михорль
21
Мадсен
21
Мадсен
34
Михорль
18
Балич
29
Райтер
29
Райтер
18
Балич
36
Реннер
19
Поцман
19
Поцман
36
Реннер
12
Мвепу
11
Ааронсон
11
Ааронсон
12
Мвепу
14
Адейеми
17
Ульмер
17
Ульмер
14
Адейеми
5
Кристенсен
29
Фаркаш
29
Фаркаш
5
Кристенсен
19
Окафор
16
Юнузович
16
Юнузович
19
Окафор
27
Дака
20
Бериша
20
Бериша
27
Дака
Остались в запасе
ЛАСК
Зальцбург
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
23
Чикан Станкович
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ЛАСК - Зальцбург
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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