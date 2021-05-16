Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Минск
Слуцк - Минск: обзор матча 16 мая 2021
Слуцк
16.05.2021, воскресенье, 16:30
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Минск
47'
С. Альфред
51'
С. Глебко
80'
К. Зинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слуцк - Минск
Замена
Ю. Клочков
️️️️
Е. Велько
88'
Желтая карточка
М. Сачковский
86'
Замена
К. Вергейчик
️️️️
С. Альфред
84'
80'
ГОЛ! 2:1!
К. Зинович
74'
Замена
️️️️
M. López
Замена
А. Бутаревич
️️️️
С. Глебко
73'
69'
Желтая карточка
Ю. Остроух
69'
Замена
F. Queiros
️️️️
Ю. Остроух
61'
Замена
Я. Яроцкий
️️️️
Е. Богомольский
Замена
I. Bobko
️️️️
А. Потапенко
55'
ГОЛ! 2:0!
С. Глебко
51'
Желтая карточка
Е. Велько
50'
ГОЛ! 1:0!
С. Альфред
47'
Желтая карточка
E. Semenov
38'
Желтая карточка
В. Бочеров
24'
17'
Желтая карточка
Е. Богомольский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
74
Михаил Сачковский
ОП
15
Валерий Бочеров
ОП
8
Egor Semenov
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
Минск
25
Юрий Остроух
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
21
Michael López
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Слуцк
12
Дмитрий Харитонов
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ЦП
23
Igor Bobko
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
7
Shota Gvazava
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
3
F. Queiros
ЦФ
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
2-2-1-2-4
4
Ращеня
5
Жевнеров
74
Сачковский
15
Бочеров
8
17
Потапенко
77
Сасин
29
Альфред
30
Брановец
17
Глебко
22
Велько
4-3-4
15
Касараб
3
Чаговец
16
Алисейко
25
Остроух
19
Зинович
15
Евдокимов
70
Муниру
8
Шрамченко
19
Богомольский
31
Пришивалко
21
22
Велько
7
Клочков
7
Клочков
22
Велько
17
Глебко
44
Бутаревич
44
Бутаревич
17
Глебко
17
Потапенко
23
23
17
Потапенко
29
Альфред
33
Вергейчик
33
Вергейчик
29
Альфред
25
Остроух
3
3
25
Остроух
19
Богомольский
23
Яроцкий
23
Яроцкий
19
Богомольский
Остались в запасе
Слуцк
Минск
42
Джонатан Джон
ЦЗ
7
Shota Gvazava
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
0
O. Agwata
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
42
Джонатан Джон
ЦЗ
7
Shota Gvazava
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
20
Денис Образов
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
Остались в запасе
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
61
Семен Столбов
ПЗ
0
O. Agwata
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Слуцк - Минск
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
Городской
Новости команд
Все
Слуцк
Минск
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«МЛ Витебск» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.21 11:36
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025
2025.11.02 14:50
«Динамо Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.01 11:21
«Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025
2025.10.25 16:50
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Высшая лига: шансы «Минска» и «Динамо-Бреста» на победу в матче 28 тура
7 ноября
«МЛ Витебск» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+