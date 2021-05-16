Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 16 мая 2021
Филадельфия Юнион
16.05.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 7 тур
1 : 0
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
9'
К. Бурк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
Желтая карточка
Л. Флеч
90'
+3
90'
+2
Вторая желтая
Д. Йервуд
Замена
К. Салливан
️️️️
А. Бедойя
90'
+1
79'
Желтая карточка
Д. Йервуд
Замена
М. Реал
️️️️
С. Сантос
78'
76'
Замена
К. Харпер
️️️️
Фабио
76'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
К. Кларк
61'
Желтая карточка
Ш. Неалис
Замена
K. Przybyłko
️️️️
A. Fontana
58'
54'
Замена
O. Fernandez
️️️️
Ф. Амайя
52'
Желтая карточка
А. Лонг
46'
Замена
П. Климала
️️️️
D. Royer
36'
Замена
Т. Эдвардс
️️️️
A. Tarek
ГОЛ! 1:0!
К. Бурк
Пас отдал
Х. Монтейру
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
18
Леон Флеч
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кори Бурк
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
8
Каден Кларк
АП
90
Фабио
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Филадельфия Юнион
49
Мэтт Фриз
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
7
Джек МакГлинн
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
33
Куинн Салливан
АП
78
Aurelien Collin
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
4-1-3-2
18
Блэйк
27
Вагнер
5
Глеснес
3
Эллиот
15
Мбайзо
18
Флеч
11
Бедойя
17
35
Монтейру
19
Сантос
7
Бурк
4-3-1-2
31
Мигел
13
Неалис
33
Лонг
3
3
Данкан
25
Амайя
54
23
Кассерес
8
Кларк
77
90
Фабио
11
Бедойя
33
Салливан
33
Салливан
11
Бедойя
19
Сантос
2
Реал
2
Реал
19
Сантос
17
93
93
17
8
Кларк
16
Йервуд
16
Йервуд
8
Кларк
90
Фабио
17
Харпер
17
Харпер
90
Фабио
77
9
Климала
9
Климала
77
3
12
Эдвардс
12
Эдвардс
3
25
Амайя
22
22
25
Амайя
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
49
Мэтт Фриз
ВР
78
Aurelien Collin
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Джек МакГлинн
ЦП
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
47
Джон Толкин
ЛЗ
18
Ryan Meara
ВР
15
Андрес Рейес
ЦП
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
78
Aurelien Collin
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Джек МакГлинн
ЦП
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
Остались в запасе
47
Джон Толкин
ЛЗ
18
Ryan Meara
ВР
15
Андрес Рейес
ЦП
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Субару Парк
Новости команд
Все
Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+