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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Страсбур
Ницца - Страсбур: обзор матча 16 мая 2021
Ницца
16.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 2
Завершен
Страсбур
2'
Л. Ажорк
66'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Страсбур
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Гуири
81'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ю. Аталь
80'
77'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Аолу
Замена
М. Селлуки
️️️️
Р. Лопеш
74'
Замена
Ф. Данильюк
️️️️
М. Шнейдерлен
73'
66'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ажорк
Пас отдал
Ф. Жилберт
Желтая карточка
Х. Будауи
58'
39'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
Х. Диалло
Замена
К. Тюрам
️️️️
А. Клод-Морис
39'
38'
Желтая карточка
А. Томассон
Желтая карточка
В. Салиба
26'
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ажорк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Адриан Урся
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
19
Малик Селлуки
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
35
Soudeysse Kari
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
4-1-1-2-2
44
Бенитес
11
Камара
2
Салиба
20
Тодибо
20
Аталь
14
Шнейдерлен
6
Будауи
20
Клод-Морис
9
Лопеш
9
Дольберг
9
Гуири
3-3-1-1-2
1
Кавашима
23
Митрович
4
Джику
5
Коне
24
Жилберт
14
Аолу
19
Каси
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
13
Диалло
9
Лопеш
19
Селлуки
19
Селлуки
9
Лопеш
20
Аталь
3
Лотомба
3
Лотомба
20
Аталь
14
Шнейдерлен
24
Данильюк
24
Данильюк
14
Шнейдерлен
20
Клод-Морис
19
Тюрам
19
Тюрам
20
Клод-Морис
9
Гуири
14
Ндой
14
Ндой
9
Гуири
14
Аолу
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Аолу
13
Диалло
27
Беллегард
27
Беллегард
13
Диалло
Остались в запасе
Ницца
Страсбур
35
Soudeysse Kari
ЦФ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Урся
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
35
Soudeysse Kari
ЦФ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
Остались в запасе
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Адриан Урся
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Ницца - Страсбур
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
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