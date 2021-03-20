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    Адриан Урся

    Тренер
    Имя Адриан
    Фамилия Урся
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 14 сентября 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ницца 9 5 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.03.2021 Ницца 3 : 0 Марсель
    04.04.2021 Нант 1 : 2 Ницца
    11.04.2021 Ницца 0 : 0 Реймс
    18.04.2021 Дижон 2 : 0 Ницца
    25.04.2021 Ницца 3 : 1 Монпелье
    01.05.2021 Лилль 2 : 0 Ницца
    09.05.2021 Ницца 3 : 2 Брест
    16.05.2021 Ницца 0 : 2 Страсбур
    23.05.2021 Лион 2 : 3 Ницца
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