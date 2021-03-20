Адриан Урся
Тренер
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Урся
|Гражданство
|Румыния
|Дата рождения
|14 сентября 1967
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Урся
|Гражданство
|Румыния
|Дата рождения
|14 сентября 1967
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ницца
|9
|5
|3
|1
|Дата
|Матч
|20.03.2021
|Ницца
|3 : 0
|Марсель
|04.04.2021
|Нант
|1 : 2
|Ницца
|11.04.2021
|Ницца
|0 : 0
|Реймс
|18.04.2021
|Дижон
|2 : 0
|Ницца
|25.04.2021
|Ницца
|3 : 1
|Монпелье
|01.05.2021
|Лилль
|2 : 0
|Ницца
|09.05.2021
|Ницца
|3 : 2
|Брест
|16.05.2021
|Ницца
|0 : 2
|Страсбур
|23.05.2021
|Лион
|2 : 3
|Ницца