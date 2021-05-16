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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Бранн
Мольде - Бранн: обзор матча 16 мая 2021
Мольде
16.05.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
4 : 0
Завершен
Бранн
29'
О. Омойджуанфо
38'
Ф. Эушнес
42'
О. Омойджуанфо
53'
О. Омойджуанфо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Бранн
Желтая карточка
Ф. Эушнес
83'
Замена
М. Гредем
️️️️
Э. Хестад
82'
Замена
Ш. Синюан
️️️️
М. Бьорнбак
81'
70'
Замена
M. Simba
️️️️
М. Расмуссен
70'
Замена
F. Moller Delaveris
️️️️
Д. Бамба
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Омойджуанфо
68'
Желтая карточка
О. Омойджуанфо
56'
ГОЛ! 4:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
М. Эйкрем
53'
Замена
Э. Андерсен
️️️️
О. Брюнхильдсен
52'
ГОЛ! 3:0!
О. Омойджуанфо
42'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Эушнес
38'
ГОЛ! 1:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
70
Moonga Simba
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Линде
28
Хауген
15
Бьорнбак
2
Грегерсен
14
Эушнес
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
5
Хестад
10
Омойджуанфо
15
Кнутсон
4-3-4
24
Кристиансен
4
Форрен
24
Кольскоген
24
Странд
10
Бармен
20
Расмуссен
21
Тэйлор
99
Бамба
19
1
15
5
Хестад
28
Гредем
28
Гредем
5
Хестад
15
Бьорнбак
18
Синюан
18
Синюан
15
Бьорнбак
17
Брюнхильдсен
23
Андерсен
23
Андерсен
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
27
Фофана
27
Фофана
10
Омойджуанфо
20
Расмуссен
70
70
20
Расмуссен
99
Бамба
15
15
99
Бамба
Остались в запасе
Мольде
Бранн
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Томас Грегор
ЛЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
14
Матис Болли
ЛВ
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Томас Грегор
ЛЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Мольде - Бранн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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