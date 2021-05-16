Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Нэшвилл
Реал Солт-Лейк - Нэшвилл: обзор матча 16 мая 2021
Реал Солт-Лейк
16.05.2021, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 7 тур
0 : 0
Завершен
Нэшвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Нэшвилл
83'
Замена
M. LaGrassa
️️️️
Д. МакКарти
83'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Р. Леаль
Замена
D. Martinez
️️️️
Д. Мерам
83'
Замена
N. Powder
️️️️
Э. Броди
83'
Замена
М. Чанг
️️️️
А. Хулио
82'
Замена
A. Morgan
️️️️
D. Toia
76'
66'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
А. Мьюил
66'
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Джей Сапонг
57'
Замена
Х. Мухтар
️️️️
Д. Баджи
50'
Желтая карточка
А. Мьюил
Желтая карточка
Ж. Глад
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
3
Эндрю Броди
ЛЗ
20
Эрик Холт
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
11
Андерсон Хулио
ПВ
18
David Ochoa
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
3
Тате Шмитт
ЛЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
26
Noah Powder
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
10
Хани Мухтар
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
4-3-1-3
3
Броди
15
Глад
4
20
Холт
17
Руис
11
Русняк
22
Мерам
11
Хулио
87
Крейлах
28
18
4-4-2
1
2
Джонстон
25
Циммерман
4
2
Ловиц
20
Годой
11
Леаль
19
Мьюил
13
МакКарти
14
Баджи
9
Сапонг
3
Броди
26
26
3
Броди
4
5
5
4
11
Хулио
16
Чанг
16
Чанг
11
Хулио
22
Мерам
21
21
22
Мерам
9
Сапонг
29
Кадис
29
Кадис
9
Сапонг
19
Мьюил
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
19
Мьюил
13
МакКарти
22
22
13
МакКарти
11
Леаль
23
Вашингтон
23
Вашингтон
11
Леаль
14
Баджи
10
Мухтар
10
Мухтар
14
Баджи
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Нэшвилл
3
Тате Шмитт
ЛЗ
10
Milan Iloski
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
70
Handwalla Bwana
ЦФ
12
Дилан Неалис
ПЗ
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
3
Тате Шмитт
ЛЗ
10
Milan Iloski
ЦФ
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
Остались в запасе
70
Handwalla Bwana
ЦФ
12
Дилан Неалис
ПЗ
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Нэшвилл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
Новости команд
Все
Реал Солт-Лейк
Нэшвилл
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+