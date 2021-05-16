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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ренн
Монако - Ренн: обзор матча 16 мая 2021
Монако
16.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
16'
В. Бен-Йеддер
29'
А. Головин
68'
Б. Бурижо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ренн
87'
Замена
Ж. Ньямси
️️️️
М. Терье
85'
Красная карточка
Д. Да Силва
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
В. Бен-Йеддер
84'
Замена
Р. Агилар
️️️️
К. Фолланд
83'
Замена
Э. Матацо
️️️️
А. Головин
71'
Замена
К. Дьятта
️️️️
Ж. Мартинш
71'
70'
Желтая карточка
Н. Агер
68'
ГОЛ! 2:1!
Б. Бурижо
67'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Ф. Мауасса
67'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ж. Доку
Замена
А. Дисаси
️️️️
Г. Марипан
63'
61'
Желтая карточка
Б. Бурижо
46'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Э. Камавинга
Желтая карточка
Г. Марипан
31'
ГОЛ! 2:0!
А. Головин
Пас отдал
Ю. Фофана
29'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
18'
ГОЛ! 1:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
А. Головин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
12
Флорентину
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
19
Клеман Гренье
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Леком
12
Энрике
3
Марипан
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
14
Чуамени
24
Фофана
10
Головин
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
4-3-2-1
1
Гомис
14
Траоре
3
Да Силва
21
Агер
27
Мауасса
27
Бурижо
15
Н'Зонзи
6
Камавинга
29
Тайт
11
Терье
11
Доку
10
Бен-Йеддер
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
10
Бен-Йеддер
3
Марипан
21
Дисаси
21
Дисаси
3
Марипан
31
Фолланд
2
Агилар
2
Агилар
31
Фолланд
10
Головин
8
Матацо
8
Матацо
10
Головин
10
Мартинш
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Мартинш
27
Мауасса
3
Трюффер
3
Трюффер
27
Мауасса
11
Терье
5
Ньямси
5
Ньямси
11
Терье
11
Доку
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
11
Доку
6
Камавинга
9
Гирасси
9
Гирасси
6
Камавинга
Остались в запасе
Монако
Ренн
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монако - Ренн
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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