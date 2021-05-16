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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Уэска
Бетис - Уэска: обзор матча 16 мая 2021
Бетис
16.05.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
1 : 0
Завершен
Уэска
57'
Б. Иглесиас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Уэска
90'
+4
Красная карточка
Д. Эскриче
87'
Желтая карточка
Д. Феррейро
Замена
А. Гуардадо
️️️️
С. Каналес
83'
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
83'
81'
Замена
П. Москера
️️️️
Д. Сиовас
Замена
К. Тельо
️️️️
Родри
72'
68'
Желтая карточка
С. Рамирес
Желтая карточка
Г. Родригес
68'
62'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
М. Рико
62'
Замена
П. Лопес
️️️️
П. Маффео
61'
Замена
С. Гомес
️️️️
Х. Галан
59'
Желтая карточка
Д. Сиовас
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Хоакин
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Иглесиас
57'
28'
Желтая карточка
Х. Галан
17'
Желтая карточка
М. Рико
7'
Замена
Г. Силва
️️️️
Д. Вавро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-3-2
1
Браво
33
Миранда
5
Бартра
4
Руис
22
Эмерсон
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
17
Хоакин
7
Иглесиас
10
Родри
3-2-2-1-2
25
Фернандес
22
Сиовас
3
Вавро
5
Пулидо
24
Маффео
22
Галан
17
Рико
20
Сеоане
7
Феррейро
19
Рамирес
17
Мир
17
Хоакин
16
Лайнес
16
Лайнес
17
Хоакин
20
Каналес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Родри
37
Тельо
37
Тельо
10
Родри
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
22
Галан
17
Гомес
17
Гомес
22
Галан
3
Вавро
27
Силва
27
Силва
3
Вавро
24
Маффео
19
Лопес
19
Лопес
24
Маффео
22
Сиовас
5
Москера
5
Москера
22
Сиовас
17
Рико
30
Эскриче
30
Эскриче
17
Рико
Остались в запасе
Бетис
Уэска
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
22
Хуан Карлос
ЦП
1
Андрес
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
19
Яссин Фекир
ЛВ
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Карлос
ЦП
1
Андрес
ВР
8
Идрисса Думбия
ОП
10
Борха Гарсия
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Бетис - Уэска
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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