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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Монреаль
Атланта Юнайтед - Монреаль: обзор матча 16 мая 2021
Атланта Юнайтед
16.05.2021, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 7 тур
1 : 0
Завершен
Монреаль
90+5'
М. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Монреаль
ГОЛ! 1:0!
М. Морено
Пас отдал
Д. Малрейни
90'
+5
90'
Желтая карточка
А. Струна
79'
Замена
M. Kizza
️️️️
М. Шоньер
Замена
Д. Малрейни
️️️️
E. Lopez
78'
72'
Замена
E. Hurtado
️️️️
Р. Киото
70'
Замена
З. Бассонг
️️️️
Л. Лаппалайнен
65'
Замена
A. Hamdi
️️️️
Б. Йонсен
Замена
A. Walkes
️️️️
А. Франко
46'
29'
Желтая карточка
В. Ваньяма
19'
Желтая карточка
Р. Камачо
Желтая карточка
С. Соса
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Франко Ибарра
ОП
10
Марселино Морено
АП
32
E. Lopez
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Атланта Юнайтед
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
31
Erick Torres
ЦФ
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
22
Зоран Бассонг
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
4-2-1-3
1
Гьюзан
2
Белло
15
Франко
12
Робинсон
11
Леннон
5
Соса
5
Ибарра
10
Морено
16
77
Мартинес
32
3-5-2
25
Диоп
4
Камачо
5
Струна
4
Миллер
26
Лаппалайнен
6
Пьетт
2
Ваньяма
10
Михайлович
66
Шоньер
9
Киото
28
Йонсен
15
Франко
0
0
15
Франко
32
11
Малрейни
11
Малрейни
32
26
Лаппалайнен
22
Бассонг
22
Бассонг
26
Лаппалайнен
66
Шоньер
12
12
66
Шоньер
28
Йонсен
14
14
28
Йонсен
9
Киото
9
9
9
Киото
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Монреаль
31
Erick Torres
ЦФ
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦП
36
Jackson Conway
ЦФ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
31
Erick Torres
ЦФ
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦП
36
Jackson Conway
ЦФ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Атланта Юнайтед - Монреаль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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