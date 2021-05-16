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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Тромсе
Викинг - Тромсе: обзор матча 16 мая 2021
Викинг
16.05.2021, воскресенье, 16:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
0 : 1
Завершен
Тромсе
53'
Т. Тотланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Тромсе
Желтая карточка
В. Веватне
87'
85'
Замена
T. Hafstad
️️️️
D. Berntsen
82'
Замена
A. Örn Arnarson
️️️️
Л. Нильсен
79'
Желтая карточка
Й. Гундерсен
Замена
R. Ullaland Hove
️️️️
З. Трипич
76'
Замена
T. HÃ¸iland
️️️️
К. Кабран
76'
Замена
Х. Хауген
️️️️
С. Бьорсхол
63'
53'
ГОЛ! 0:1!
Т. Тотланд
Пас отдал
М. Эбийе
Желтая карточка
С. Фридьоунссон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
8
Джо Белл
ОП
10
Златко Трипич
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Тромсе
28
Якоб Карлстрем
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
11
Рубен Йенссен
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
5
Anders Jenssen
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
27
Харальд Танген
АП
8
Сондре Аукленд
АП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
Тромсе
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
32
Mats Trige
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3-1-2-1-4
5
Хеггхейм
3
Веватне
18
Бьорсхол
8
Белл
10
Трипич
28
Фридьоунссон
11
Кабран
1
11
де Ланлай
14
Бериша
9
3-3-1-3
28
Карлстрем
14
Тотланд
6
Гундерсен
38
Амундсен
11
Йенссен
17
Китолано
25
Нильсен
94
Миккельсен
20
Эбийе
17
5
18
Бьорсхол
2
Хауген
2
Хауген
18
Бьорсхол
11
Кабран
10
10
11
Кабран
10
Трипич
6
6
10
Трипич
25
Нильсен
2
2
25
Нильсен
17
21
21
17
Остались в запасе
Викинг
Тромсе
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
27
Харальд Танген
АП
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Сондре Аукленд
АП
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
32
Mats Trige
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
27
Харальд Танген
АП
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Сондре Аукленд
АП
1
Арилд Остбю
ВР
Остались в запасе
32
Mats Trige
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
23
Рунар Норхейм
ЛЗ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Викинг - Тромсе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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