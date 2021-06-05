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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо
Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо: обзор матча 05 июня 2021
Кот-д'Ивуар
05.06.2021, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Буркина-Фасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
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