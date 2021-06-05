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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швеция - Армения
Швеция - Армения: обзор матча 05 июня 2021
Швеция
05.06.2021, суббота, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Армения
16'
Э. Форсберг
34'
М. Даниэльсон
85'
М. Берг
64'
В. Бичахчян
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Швеция - Армения
Желтая карточка
К. Сема
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
В. Бичахчян
90'
Желтая карточка
Т. Барсегян
Желтая карточка
П. Бенгтссон
90'
Замена
К. Сема
️️️️
Э. Форсберг
86'
ГОЛ! 3:1!
М. Берг
Пас отдал
Р. Квайсон
85'
Желтая карточка
В. Классон
80'
73'
Замена
А. Хачумян
️️️️
А. Калисир
Замена
М. Берг
️️️️
А. Исак
72'
Замена
Э. Крафт
️️️️
М. Лустиг
72'
Замена
М. Сванберг
️️️️
А. Экдаль
72'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Д. Кулушевски
72'
71'
Желтая карточка
К. Мурадян
64'
ГОЛ! 2:1!
В. Бичахчян
46'
Замена
Т. Барсегян
️️️️
А. Миранян
46'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
В. Ангуло
46'
Замена
К. Мурадян
️️️️
А. Акопян
46'
Замена
А. Григорян
️️️️
Э. Сперцян
Замена
В. Классон
️️️️
С. Ларссон
46'
Пенальти не реализован!
С. Ларссон
38'
ГОЛ! 2:0!
М. Даниэльсон
Пас отдал
Э. Форсберг
34'
ГОЛ! 1:0!
Э. Форсберг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
24
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
9
Акоп Акопян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
2
Андре Калисир
ЦЗ
4
Джорди Арарат
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
23
Ваган Бичахчян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
18
Артур Миранян
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
17
Виктор Классон
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Густав Свенссон
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
15
Джордан Ларссон
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
9
Маркус Берг
ЦФ
Армения
5
Альберт Хачумян
ЦЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
20
Давид Тертерян
ПЗ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
5
Артак Григорян
ОП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Хорен Байрамян
АП
1
Arman Nersesyan
ЦФ
0
K. Melkonyan
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
4-3-2-1
1
Ольсен
5
Бенгтссон
24
Даниэльсон
3
Линделеф
2
Лустиг
7
Ларссон
13
Экдаль
20
Ольссон
10
Форсберг
21
Кулушевски
9
Исак
3-2-2-1-2
1
Юрченко
9
Акопян
4
Восканян
2
Калисир
13
Оганесян
4
Арарат
23
Бичахчян
6
Ангуло
10
Сперцян
22
Адамян
18
Миранян
10
Форсберг
13
Сема
13
Сема
10
Форсберг
2
Лустиг
20
Крафт
20
Крафт
2
Лустиг
13
Экдаль
19
Сванберг
19
Сванберг
13
Экдаль
7
Ларссон
17
Классон
17
Классон
7
Ларссон
21
Кулушевски
22
Квайсон
22
Квайсон
21
Кулушевски
9
Исак
9
Берг
9
Берг
9
Исак
2
Калисир
5
Хачумян
5
Хачумян
2
Калисир
9
Акопян
20
Мурадян
20
Мурадян
9
Акопян
10
Сперцян
5
Григорян
5
Григорян
10
Сперцян
18
Миранян
11
Барсегян
11
Барсегян
18
Миранян
6
Ангуло
7
Байрамян
7
Байрамян
6
Ангуло
Остались в запасе
Швеция
Армения
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
1
Arman Nersesyan
ЦФ
0
K. Melkonyan
ЦФ
20
Давид Тертерян
ПЗ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
13
Густав Свенссон
ЦП
15
Джордан Ларссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Arman Nersesyan
ЦФ
0
K. Melkonyan
ЦФ
20
Давид Тертерян
ПЗ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Швеция - Армения
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
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