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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Венгрия
Германия - Венгрия: обзор матча 23 июня 2021
Германия
23.06.2021, среда, 22:00
Чемпионат Европы, группа F, 3 тур
2 : 2
Завершен
Венгрия
66'
К. Хаверц
84'
Л. Горецка
11'
А. Салаи
68'
А. Шафер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Венгрия
89'
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
88'
Замена
Н. Николич
️️️️
А. Фиола
ГОЛ! 2:2!
Л. Горецка
84'
Замена
К. Фолланд
️️️️
М. Гинтер
82'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Р. Госенс
82'
82'
Замена
К. Варга
️️️️
А. Салаи
75'
Замена
С. Шен
️️️️
Р. Салаи
68'
ГОЛ! 1:2!
А. Шафер
Пас отдал
А. Салаи
Замена
Т. Мюллер
️️️️
С. Гнабри
68'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Хаверц
67'
66'
Желтая карточка
А. Фиола
ГОЛ! 1:1!
К. Хаверц
Пас отдал
М. Хуммельс
66'
64'
Желтая карточка
А. Салаи
Желтая карточка
Л. Сане
61'
Замена
Л. Горецка
️️️️
И. Гюндоган
58'
Желтая карточка
И. Гюндоган
29'
28'
Желтая карточка
Э. Ботка
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Салаи
Пас отдал
Р. Салаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
4
Аттила Салаи
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЛВ
8
Адам Надь
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
9
Саболч Шен
ЛВ
18
Давид Зигер
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
21
Госенс
5
Хуммельс
2
Рюдигер
4
Гинтер
6
Киммих
21
Гюндоган
8
Кроос
19
Сане
20
Гнабри
7
Хаверц
3-2-1-3-1
12
Гулачи
4
Салаи
5
Фиола
6
Орбан
21
Ботка
7
Него
8
Надь
20
Салаи
15
Кляйнхайзлер
13
Шафер
9
Салаи
21
Гюндоган
8
Горецка
8
Горецка
21
Гюндоган
21
Госенс
10
Мусиала
10
Мусиала
21
Госенс
20
Гнабри
13
Мюллер
13
Мюллер
20
Гнабри
7
Хаверц
11
Вернер
11
Вернер
7
Хаверц
4
Гинтер
9
Фолланд
9
Фолланд
4
Гинтер
9
Салаи
19
Варга
19
Варга
9
Салаи
20
Салаи
9
Шен
9
Шен
20
Салаи
5
Фиола
23
Николич
23
Николич
5
Фиола
15
Кляйнхайзлер
14
Ловренчич
14
Ловренчич
15
Кляйнхайзлер
Остались в запасе
Германия
Венгрия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
Остались в запасе
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
11
Филип Холендер
ЛАЗ
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Германия - Венгрия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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