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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Сан-Хосе
Орландо Сити - Сан-Хосе: обзор матча 23 июня 2021
Орландо Сити
23.06.2021, среда, 02:30
США. МЛС, 12 тур
5 : 0
Завершен
Сан-Хосе
7'
Нани (П)
16'
Б. Мичел
31'
Д. Дайк
49'
Д. Дайк
90'
Б. Мичел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Сан-Хосе
ГОЛ! 5:0!
Б. Мичел
Пас отдал
Т. Акинделе
90'
Замена
О. Росель
️️️️
К. Мюллер
77'
Замена
А. Альварадо
️️️️
Нани
71'
57'
Замена
Т. Бисон
️️️️
Х. Лопес
57'
Замена
L. Abecasis
️️️️
T. Thompson
Замена
М. Перейра
️️️️
Ж. Урсо
56'
52'
Желтая карточка
A. Oswaldo
ГОЛ! 4:0!
Д. Дайк
Пас отдал
Нани
49'
Замена
М. Халлидэй
️️️️
Ж. Моутинью
46'
40'
Замена
C. Cowell
️️️️
Ф. Юнгвирт
40'
Замена
S. Salinas
️️️️
П. Мари
ГОЛ! 3:0!
Д. Дайк
Пас отдал
Нани
31'
25'
Желтая карточка
Жудсон
ГОЛ! 2:0!
Б. Мичел
Пас отдал
К. Мюллер
16'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Нани
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
40
Брэндон Остин
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Андрес Переа
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Сан-Хосе
0
A. Oswaldo
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
93
Жудсон
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
19
Хавьер Лопес
АП
12
James Marcinkowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
10
Александер Альварадо
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
17
Daniel Vega
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
0
J. Akanyirige
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
4-2-1-3
40
Остин
8
Моутинью
3
Карлос
6
Янссон
24
Смит
8
Переа
30
Урсо
17
Нани
9
Дайк
8
Мюллер
91
Мичел
4-3-1-3
3
Мари
26
Юнгвирт
22
0
7
Эспиноса
93
Жудсон
14
19
Лопес
8
25
12
8
Моутинью
23
Халлидэй
23
Халлидэй
8
Моутинью
8
Мюллер
16
Росель
16
Росель
8
Мюллер
17
Нани
10
Альварадо
10
Альварадо
17
Нани
30
Урсо
10
Перейра
10
Перейра
30
Урсо
19
Лопес
4
Бисон
4
Бисон
19
Лопес
22
29
29
22
26
Юнгвирт
7
7
26
Юнгвирт
3
Мари
6
6
3
Мари
Остались в запасе
Орландо Сити
Сан-Хосе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦП
0
J. Akanyirige
ЦФ
20
Matt Bersano
ВР
17
Daniel Vega
ВР
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Остались в запасе
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦП
0
J. Akanyirige
ЦФ
20
Matt Bersano
ВР
17
Daniel Vega
ВР
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Орландо Сити - Сан-Хосе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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