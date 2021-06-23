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Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Испания
Словакия - Испания: обзор матча 23 июня 2021
Словакия
23.06.2021, среда, 19:00
Чемпионат Европы, группа E, 3 тур
0 : 5
Завершен
Испания
30'
М. Дубравка (АГ)
45+3'
Э. Ляпорт
56'
П. Сарабия
67'
Ф. Торрес
71'
Ю. Куцка (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Испания
Желтая карточка
М. Шкриньяр
90'
+4
Замена
Л. Бенеш
️️️️
М. Гамшик
90'
77'
Замена
А. Траоре
️️️️
Ж. Морено
77'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
С. Аспиликуэта
71'
ГОЛ в свои ворота! 0:5!
Ю. Куцка
Пас отдал
П. Торрес
71'
Замена
П. Торрес
️️️️
Э. Гарсия
71'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
С. Бускетс
Замена
Т. Суслов
️️️️
Л. Гараслин
69'
Замена
В. Вайсс
️️️️
Р. Мак
69'
67'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Торрес
Пас отдал
П. Сарабия
66'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Мората
60'
Желтая карточка
Ж. Альба
56'
ГОЛ! 0:3!
П. Сарабия
Пас отдал
Ж. Альба
Замена
С. Лоботка
️️️️
Я. Громада
46'
Замена
М. Дуриш
️️️️
О. Дуда
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Э. Ляпорт
Пас отдал
Ж. Морено
40'
Желтая карточка
С. Бускетс
30'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Дубравка
Пас отдал
П. Сарабия
Желтая карточка
О. Дуда
12'
12'
Пенальти не реализован!
А. Мората
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
5
Любомир Шатка
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Роберт Мак
ЛВ
25
Якуб Громада
ОП
19
Юрай Куцка
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Штефан Таркович
Испания
23
Унаи Симон
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Педри
ЦП
8
Коке
ЦП
17
Пабло Сарабия
ПВ
9
Жерар Морено
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Словакия
12
Марек Родак
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
Испания
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
20
Адама Траоре
ПВ
4-1-2-3
1
Дубравка
5
Шатка
14
Шкриньяр
15
Губочан
2
Пекарик
25
Громада
19
Куцка
17
Гамшик
20
Мак
8
Дуда
17
Гараслин
4-1-2-1-2
23
Симон
2
Аспиликуэта
4
Гарсия
14
Ляпорт
18
Альба
5
Бускетс
20
Педри
8
Коке
17
Сарабия
7
Мората
9
Морено
17
Гараслин
10
Суслов
10
Суслов
17
Гараслин
20
Мак
7
Вайсс
7
Вайсс
20
Мак
25
Громада
22
Лоботка
22
Лоботка
25
Громада
17
Гамшик
10
Бенеш
10
Бенеш
17
Гамшик
8
Дуда
21
Дуриш
21
Дуриш
8
Дуда
7
Мората
7
Торрес
7
Торрес
7
Мората
4
Гарсия
4
Торрес
4
Торрес
4
Гарсия
5
Бускетс
10
Алькантара
10
Алькантара
5
Бускетс
2
Аспиликуэта
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
2
Аспиликуэта
9
Морено
20
Траоре
20
Траоре
9
Морено
Остались в запасе
Словакия
Испания
12
Марек Родак
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
24
Мартин Косцельник
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
5
Маркос Льоренте
ЦП
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
16
Родри
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
12
Душан Куцяк
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
24
Мартин Косцельник
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
Остались в запасе
5
Маркос Льоренте
ЦП
23
Роберт Санчес
ВР
1
Давид Де Хеа
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
16
Родри
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Словакия - Испания
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Эстадио де Ла Картуха
Где смотреть матч:
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