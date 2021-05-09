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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Монако
Реймс - Монако: обзор матча 09 мая 2021
Реймс
09.05.2021, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 36 тур
0 : 1
Завершен
Монако
20'
Э. Матацо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Монако
90'
+3
Желтая карточка
А. Головин
90'
+1
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
К. Фолланд
90'
+1
Замена
К. Матсима
️️️️
Р. Агилар
89'
Желтая карточка
Г. Марипан
Замена
К. Сирхейс
️️️️
Б. Диа
86'
80'
Замена
А. Головин
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Н. Мбюкю
75'
Замена
А. Флипс
️️️️
М. Кафаро
66'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
М. Кассама
65'
65'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
А. Дисаси
65'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Э. Матацо
39'
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
Желтая карточка
М. Манетси
31'
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Матацо
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Реймс
23
Трей Вимален
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
70
Алексис Флипс
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Флорентину
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
4-2-1-2-1
1
Райкович
33
Конан
5
Абдельхамид
4
Фас
25
Фоке
7
Шавалерен
5
Манетси
8
Кассама
11
Мбюкю
20
Кафаро
22
Диа
3-3-2-2
23
Леком
3
Марипан
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
2
Агилар
14
Чуамени
12
Энрике
24
Фофана
8
Матацо
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
8
Кассама
7
Кутеса
7
Кутеса
8
Кассама
20
Кафаро
70
Флипс
70
Флипс
20
Кафаро
11
Мбюкю
19
Туре
19
Туре
11
Мбюкю
22
Диа
14
Сирхейс
14
Сирхейс
22
Диа
31
Фолланд
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
31
Фолланд
2
Агилар
5
Матсима
5
Матсима
2
Агилар
21
Дисаси
19
Сидибе
19
Сидибе
21
Дисаси
10
Бен-Йеддер
10
Головин
10
Головин
10
Бен-Йеддер
8
Матацо
10
Мартинш
10
Мартинш
8
Матацо
Остались в запасе
Реймс
Монако
23
Трей Вимален
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
9
Арбер Зенели
ЛВ
Главный тренер
Давид Гуйон
1
Вито Манноне
ВР
12
Флорентину
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
23
Трей Вимален
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
9
Арбер Зенели
ЛВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
12
Флорентину
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Реймс - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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