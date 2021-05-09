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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Бранн
Викинг - Бранн: обзор матча 09 мая 2021
Викинг
09.05.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
3 : 1
Завершен
Бранн
19'
С. Фридьоунссон
66'
В. Бериша
81'
О. Бломберг (АГ)
42'
Д. Бамба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Викинг - Бранн
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
О. Бломберг
81'
Замена
️️️️
С. Бьорсхол
76'
Замена
Х. Танген
️️️️
С. Фридьоунссон
70'
ГОЛ! 2:1!
В. Бериша
Пас отдал
К. Кабран
66'
60'
Желтая карточка
К. Бармен
Желтая карточка
К. Лекберг
45'
42'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бамба
Пас отдал
П. Странд
ГОЛ! 1:0!
С. Фридьоунссон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Джо Белл
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
1
Iven AustbÃ¸
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Бранн
4
Томас Грегор
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
11
Оле-Дидрик Бломберг
ПВ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
8
Сондре Аукленд
АП
27
Харальд Танген
АП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
Бранн
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
3-2-1-1-4
5
Хеггхейм
3
Веватне
18
Бьорсхол
16
Лекберг
8
Белл
28
Фридьоунссон
11
Кабран
1
14
Бериша
9
6
3-2-2-1-3
24
Странд
4
Форрен
24
Кристиансен
4
Грегор
3
Вольфе
21
Тэйлор
10
Бармен
11
Бломберг
99
Бамба
15
1
28
Фридьоунссон
27
Танген
27
Танген
28
Фридьоунссон
Остались в запасе
Викинг
Бранн
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Сондре Аукленд
АП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
Главный тренер
Къелл Йоневрет
24
Eirik Johansen
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
8
Сондре Аукленд
АП
10
Tommy HÃ¸iland
ЦФ
1
Арилд Остбю
ВР
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Викинг - Бранн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Викинг
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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