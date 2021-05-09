Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Кальяри
Беневенто - Кальяри: обзор матча 09 мая 2021
Беневенто
09.05.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 3
Завершен
Кальяри
16'
Д. Лападула
1'
Х. Ликояннис
64'
Л. Паволетти
90+2'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Кальяри
90'
+5
Замена
А. Черри
️️️️
Л. Паволетти
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Ж. Педро
Пас отдал
Н. Нандес
88'
Замена
Д. Ругани
️️️️
Р. Марин
88'
Замена
А. Дункан
️️️️
А. Дейола
Замена
Д. Ди Серио
️️️️
Д. Капрари
76'
76'
Замена
К. Асамоа
️️️️
Х. Ликояннис
Замена
Г. Летизия
️️️️
Ф. Депаоли
71'
Замена
Р. Импрота
️️️️
П. Хетемай
71'
Замена
А. Гайч
️️️️
Р. Инсинье
66'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
П. Скьяттарелла
66'
64'
ГОЛ! 1:2!
Л. Паволетти
Пас отдал
Н. Нандес
58'
Желтая карточка
А. Дейола
Желтая карточка
А. Тельо
56'
46'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
А. Карбони
ГОЛ! 1:1!
Д. Лападула
Пас отдал
Д. Капрари
16'
13'
Желтая карточка
Л. Паволетти
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
10'
1'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ликояннис
Пас отдал
Р. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
96
Лоренцо Монтипо
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
94
Роберто Инсинье
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Беневенто
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ПЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
26
Сирики Саного
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Джузеппе Ди Серио
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
32
Альфред Дункан
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-3-1-2
96
Монтипо
5
Калдирола
15
Глик
93
Барба
23
Депаоли
28
Скьяттарелла
17
Ионицэ
56
Хетемай
94
Инсинье
10
Капрари
18
Лападула
4-4-2
28
Краньо
44
Карбони
2
Годин
23
Чеппителли
22
Ликояннис
8
Нандес
18
Марин
14
Дейола
44
Наингголан
9
Жоао Педро
30
Паволетти
23
Депаоли
3
Летизия
3
Летизия
23
Депаоли
28
Скьяттарелла
10
Виола
10
Виола
28
Скьяттарелла
56
Хетемай
16
Импрота
16
Импрота
56
Хетемай
10
Капрари
20
Ди Серио
20
Ди Серио
10
Капрари
94
Инсинье
19
Гайч
19
Гайч
94
Инсинье
18
Марин
24
Ругани
24
Ругани
18
Марин
44
Карбони
4
Цаппа
4
Цаппа
44
Карбони
22
Ликояннис
27
Асамоа
27
Асамоа
22
Ликояннис
14
Дейола
32
Дункан
32
Дункан
14
Дейола
30
Паволетти
9
Черри
9
Черри
30
Паволетти
Остались в запасе
Беневенто
Кальяри
26
Сирики Саного
ЦП
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
26
Сирики Саного
ЦП
22
Игор Лукателли
ВР
12
Никколо Манфредини
ВР
58
Кристиан Пастина
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
70
Андрес Тельо
ЦП
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Беневенто - Кальяри
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
- : -
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Унипол Домус
Новости команд
Все
Беневенто
Кальяри
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов
2024.12.23 22:44
49-летний Каннаваро возглавил «Беневенто»
2022.09.21 16:47
1
49-летний Каннаваро впервые возглавит итальянский клуб
2022.09.21 00:38
Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»
2021.12.16 08:57
2
Кубок Италии. «Фиорентина» прошла «Беневенто», Кокорин отыграл 76 минут и не реализовал выход один на один
2021.12.16 01:03
14
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+