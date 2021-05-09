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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 09 мая 2021
Реал
09.05.2021, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
67'
М. Асенсио
90+4'
Э. Азар
22'
Фернандо
78'
И. Ракитич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Севилья
ГОЛ! 2:2!
Э. Азар
Пас отдал
Т. Кроос
90'
+4
88'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Л. Окампос
88'
Замена
О. Торрес
️️️️
И. Ракитич
85'
Желтая карточка
Н. Гудель
84'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Х. Хордан
83'
Замена
О. Родригес
️️️️
Сусо
Замена
Э. Азар
️️️️
Винисиус
79'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Ракитич
ГОЛ! 1:1!
М. Асенсио
Пас отдал
Т. Кроос
67'
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
Марсело
66'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Л. Модрич
66'
57'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
А. Гомес
56'
Желтая карточка
Сусо
22'
ГОЛ! 0:1!
Фернандо
Пас отдал
И. Ракитич
Желтая карточка
Каземиро
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
12
Марсело
3
Милитао
6
Начо
20
Одриосола
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
8
Вальверде
7
Винисиус
9
Бензема
4-1-2-2-1
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
34
Карлос
21
Акунья
5
Фернандо
11
Ракитич
19
Хордан
10
Сусо
7
Окампос
10
Гомес
12
Марсело
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
12
Марсело
7
Винисиус
10
Азар
10
Азар
7
Винисиус
20
Модрич
10
Асенсио
10
Асенсио
20
Модрич
19
Хордан
8
Гудель
8
Гудель
19
Хордан
11
Ракитич
8
Торрес
8
Торрес
11
Ракитич
10
Сусо
14
Родригес
14
Родригес
10
Сусо
7
Окампос
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Окампос
10
Гомес
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
10
Гомес
Остались в запасе
Реал
Севилья
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Реал - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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