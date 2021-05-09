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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Гронинген
Эммен - Гронинген: обзор матча 09 мая 2021
Эммен
09.05.2021, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 32 тур
0 : 4
Завершен
Гронинген
28'
Б. ван Хинтум
52'
А. Да Крус
62'
А. Да Крус
81'
П. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - Гронинген
86'
Замена
Т. Суслов
️️️️
А. Эль-Мессауди
86'
Замена
П. Йостен
️️️️
М. Эль-Ханкури
Замена
H. B. Moussa
️️️️
M. De Leeuw
85'
81'
ГОЛ! 0:4!
П. Абрахам
Пас отдал
К. Итакура
80'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Р. Лундквист
80'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
A. Robben
68'
Замена
П. Абрахам
️️️️
А. Да Крус
Замена
К. Вендорп
️️️️
Г. Бейл
63'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
Я. Влак
63'
62'
ГОЛ! 0:3!
А. Да Крус
Пас отдал
A. Robben
55'
Желтая карточка
Р. Лундквист
55'
Желтая карточка
Б. ван Хинтум
Желтая карточка
Я. Влак
53'
52'
ГОЛ! 0:2!
А. Да Крус
Пас отдал
A. Robben
Замена
П. Глэдон
️️️️
Л. Аджич
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Б. ван Хинтум
Пас отдал
Р. Лундквист
Желтая карточка
Г. Бейл
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
34
Майкл Веррипс
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
25
Яри Влак
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
5
Азор Матусива
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
10
Arjen Robben
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Томаш Суслов
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
2-1-3-1-3
34
Веррипс
20
Араухо
23
Бейл
8
Бернаду
25
Влак
9
Аджич
11
Фрей
6
Пенья
19
22
4
4-2-1-2-1
22
Падт
27
Данкерлуи
6
Итакура
5
ван Хинтум
23
те Верик
11
Эль-Мессауди
5
Матусива
9
Да Крус
10
Лундквист
27
Эль-Ханкури
10
23
Бейл
13
Вендорп
13
Вендорп
23
Бейл
19
0
0
19
25
Влак
11
Лаурсен
11
Лаурсен
25
Влак
9
Аджич
19
Глэдон
19
Глэдон
9
Аджич
10
Лундквист
8
ван Кам
8
ван Кам
10
Лундквист
11
Эль-Мессауди
10
Суслов
10
Суслов
11
Эль-Мессауди
9
Да Крус
7
Абрахам
7
Абрахам
9
Да Крус
10
14
Ларсен
14
Ларсен
10
27
Эль-Ханкури
17
Йостен
17
Йостен
27
Эль-Ханкури
Остались в запасе
Эммен
Гронинген
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
18
Didier La Torre
ЦФ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Эммен - Гронинген
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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