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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Атланта Юнайтед
Интер Майами - Атланта Юнайтед: обзор матча 09 мая 2021
Интер Майами
09.05.2021, воскресенье, 20:00
США. МЛС, 5 тур
1 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
77'
Л. Морган
9'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Атланта Юнайтед
90'
Желтая карточка
E. Torres
Замена
S. Guediri
️️️️
J. Chapman
82'
Желтая карточка
J. Chapman
80'
ГОЛ! 1:1!
Л. Морган
Пас отдал
Грегоре
77'
73'
Замена
E. Torres
️️️️
Д. Мартинес
73'
Замена
A. De John
️️️️
Д. Малрейни
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
70'
67'
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
E. Lopez
62'
Желтая карточка
E. Lopez
Замена
F. Higuaín
️️️️
Б. Ши
57'
22'
Желтая карточка
М. Морено
Замена
Д. Джонс
️️️️
Б. Матюиди
14'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
E. Hyndman
Желтая карточка
Грегоре
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
20
Брек Ши
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
10
Марселино Морено
АП
11
Джейк Малрейни
ПВ
0
A. Walkes
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
16
Joshua Penn
ЦФ
Атланта Юнайтед
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
2-1-5-2
77
МакКартни
14
17
Шоукросс
40
Грегоре
14
8
Матюиди
90
Морган
13
Ульоа
20
Ши
7
Писарро
9
Игуаин
3-1-2-4
1
Гьюзан
11
Леннон
12
Робинсон
2
Белло
5
Соса
11
Малрейни
10
Морено
16
77
Мартинес
32
0
14
35
35
14
20
Ши
2
2
20
Ши
8
Матюиди
33
Джонс
33
Джонс
8
Матюиди
11
Малрейни
3
3
11
Малрейни
32
5
Ибарра
5
Ибарра
32
77
Мартинес
31
31
77
Мартинес
Остались в запасе
Интер Майами
Атланта Юнайтед
28
Эдисон Аскона
ЛВ
12
Дрейк Каллендер
ВР
18
Dylan Castanheira
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
16
Joshua Penn
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
18
Ben Lundgaard
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
36
Jackson Conway
ЦФ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
28
Эдисон Аскона
ЛВ
12
Дрейк Каллендер
ВР
18
Dylan Castanheira
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
16
Joshua Penn
ЦФ
Остались в запасе
18
Ben Lundgaard
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
36
Jackson Conway
ЦФ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Интер Майами - Атланта Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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