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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Монпелье
Страсбур - Монпелье: обзор матча 09 мая 2021
Страсбур
09.05.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 36 тур
2 : 3
Завершен
Монпелье
69'
Л. Ажорк
90+5'
К. Зохи
36'
Г. Лаборд
46'
А. Делор
50'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Монпелье
90'
+6
Желтая карточка
М. Ристич
ГОЛ! 2:3!
К. Зохи
Пас отдал
С. Прсич
90'
+5
Желтая карточка
А. Джику
90'
+2
Замена
С. Прсич
️️️️
Ж. Аолу
83'
Замена
К. Зохи
️️️️
Х. Диалло
83'
71'
Замена
К. Долли
️️️️
А. Суке
ГОЛ! 1:3!
Л. Ажорк
69'
Замена
Л. Кароль
️️️️
А. Каси
66'
61'
Желтая карточка
Ж. Шотар
60'
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Д. Ферри
60'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Г. Лаборд
Замена
М. Сахи Дьон
️️️️
Ж. Беллегард
54'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Д. Ленар
54'
50'
ГОЛ! 0:3!
Г. Лаборд
46'
ГОЛ! 0:2!
А. Делор
Пас отдал
В. Хилтон
43'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
Желтая карточка
Ж. Аолу
37'
36'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
Ж. Самбья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
2
Арно Суке
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
23
Махаме Сиби
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
26
Сами Бенчама
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Селс
19
Каси
23
Митрович
4
Джику
24
Жилберт
14
Аолу
27
Беллегард
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
13
Диалло
3-3-1-3
16
Берто
10
Самбья
4
Хилтон
3
Конгре
2
Суке
6
Ле Таллек
23
Ристич
4
Ферри
45
Мавидиди
9
Лаборд
9
Делор
19
Каси
23
Кароль
23
Кароль
19
Каси
14
Ленар
28
Сиссоко
28
Сиссоко
14
Ленар
14
Аолу
14
Прсич
14
Прсич
14
Аолу
27
Беллегард
80
Дьон
80
Дьон
27
Беллегард
13
Диалло
9
Зохи
9
Зохи
13
Диалло
4
Ферри
13
Шотар
13
Шотар
4
Ферри
2
Суке
20
Долли
20
Долли
2
Суке
9
Лаборд
32
Шкулетич
32
Шкулетич
9
Лаборд
Остались в запасе
Страсбур
Монпелье
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
10
Адриен Лебе
АП
Главный тренер
Тьерри Лоре
1
Матис Карвальо
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
26
Сами Бенчама
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
10
Адриен Лебе
АП
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
5
Клеман Видаль
ЦЗ
26
Сами Бенчама
ЦП
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Страсбур - Монпелье
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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