Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Эйбар
Хетафе - Эйбар: обзор матча 09 мая 2021
Хетафе
09.05.2021, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 1
Завершен
Эйбар
89'
Ресио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Эйбар
Замена
К. Аленья
️️️️
А. Ньом
90'
+1
Замена
Анхель
️️️️
Н. Максимович
90'
+1
89'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ресио
Желтая карточка
Д. Тимор
82'
Замена
Чема
️️️️
Э. Унал
78'
70'
Замена
Ресио
️️️️
Э. Экспозито
67'
Желтая карточка
П. Диоп
40'
Желтая карточка
Кике
Замена
С. Шакла
️️️️
Д. Джене
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
20
Мигель Атьенса
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
5
Чема
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Сабит Абдулай
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
36
Ресио
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Кике
ЦФ
3-3-2-2
13
Сорья
22
Суарес
17
Оливера
2
Джене
17
Кукурелья
24
Тимор
12
Ньом
8
Арамбарри
88
Максимович
17
Мата
20
Унал
4-1-2-1-2
13
Дмитрович
3
Робер
15
Оливейра
23
Арбилья
3
Анхель
18
Диоп
20
Атьенса
8
Экспозито
17
Хиль
9
Энрих
19
Кике
20
Унал
5
Чема
5
Чема
20
Унал
2
Джене
4
Шакла
4
Шакла
2
Джене
12
Ньом
10
Аленья
10
Аленья
12
Ньом
88
Максимович
9
Анхель
9
Анхель
88
Максимович
8
Экспозито
36
Ресио
36
Ресио
8
Экспозито
Остались в запасе
Хетафе
Эйбар
21
Сабит Абдулай
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Педро Леон
ПВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
21
Сабит Абдулай
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Педро Леон
ПВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Хетафе - Эйбар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Новости команд
Все
Хетафе
Эйбар
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+