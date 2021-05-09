Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Русенборг
Волеренга - Русенборг: обзор матча 09 мая 2021
Волеренга
09.05.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
1 : 1
Завершен
Русенборг
39'
Э. Ховланд (АГ)
44'
К. Закариассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Русенборг
88'
Желтая карточка
В. Хофф
69'
Замена
К. Хольс
️️️️
Э. Сейде
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
А. Лаюни
66'
63'
Желтая карточка
К. Закариассен
57'
Желтая карточка
А. Андерссон
44'
ГОЛ! 1:1!
К. Закариассен
Пас отдал
В. Хофф
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Ховланд
39'
9'
Желтая карточка
Э. Ховланд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сакариас Опсал
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
3-3-2-2
1
Классон
37
Насберг
3
Адекугбе
2
Борхгревинк
9
Йенсен
15
Доннум
16
Бьордал
11
Сахрауи
14
Лаюни
9
Кьяртанссон
4
4-3-1-2
1
Хансен
18
Андерссон
15
Орн Ейхолфссон
3
Ховланд
29
Рейтан
16
Закариассен
15
Хофф
7
Хенриксен
23
Веччиа
9
Исламович
35
Сейде
14
Лаюни
10
Кристенсен
10
Кристенсен
14
Лаюни
35
Сейде
19
Хольс
19
Хольс
35
Сейде
Остались в запасе
Волеренга
Русенборг
19
Хенрик Удаль
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
13
Brage Skaret
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
12
Сандер Тангвик
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Остались в запасе
19
Хенрик Удаль
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ВР
13
Brage Skaret
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Волеренга - Русенборг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Новости команд
Все
Волеренга
Русенборг
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+