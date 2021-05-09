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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Зальцбург
Штурм - Зальцбург: обзор матча 09 мая 2021
Штурм
09.05.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 7 тур
1 : 3
Завершен
Зальцбург
56'
О. Китеишвили
20'
Б. Ааронсон
78'
Б. Ааронсон
83'
З. Юнузович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Зальцбург
90'
+6
Желтая карточка
К. Адейеми
Замена
Б. Балай
️️️️
Я. Яншер
85'
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
К. Йебоа
85'
84'
Замена
Бернардо
️️️️
З. Юнузович
84'
Замена
Л. Сучич
️️️️
Б. Ааронсон
83'
ГОЛ! 1:3!
З. Юнузович
79'
Замена
Н. Окафор
️️️️
М. Бериша
78'
ГОЛ! 1:2!
Б. Ааронсон
Пас отдал
А. Рамальо
Замена
Г. Вютрих
️️️️
Н. Гейрхофер
74'
Замена
Л. Ягер
️️️️
О. Китеишвили
74'
65'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
А. Бернед
65'
Замена
К. Адейеми
️️️️
П. Дака
ГОЛ! 1:1!
О. Китеишвили
Пас отдал
Ю. Газибегович
56'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
46'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
А. Кюн
46'
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ааронсон
Пас отдал
М. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
44
Амаду Данте
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Антуан Бернед
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
4-4-2
28
Зибенхандль
35
Гейрхофер
4
Немет
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
44
Данте
77
Любич
89
Яншер
8
Китеишвили
30
Кюн
9
Йебоа
4-3-1-2
23
Станкович
5
Кристенсен
5
Рамальо
8
Вебер
17
Ульмер
24
Бернед
16
Юнузович
12
Мвепу
11
Ааронсон
27
Дака
20
Бериша
35
Гейрхофер
5
Вютрих
5
Вютрих
35
Гейрхофер
30
Кюн
25
Хирлендер
25
Хирлендер
30
Кюн
9
Йебоа
18
Хуспек
18
Хуспек
9
Йебоа
8
Китеишвили
17
Ягер
17
Ягер
8
Китеишвили
89
Яншер
9
Балай
9
Балай
89
Яншер
16
Юнузович
13
Бернардо
13
Бернардо
16
Юнузович
20
Бериша
19
Окафор
19
Окафор
20
Бериша
24
Бернед
13
Зайвальд
13
Зайвальд
24
Бернед
27
Дака
14
Адейеми
14
Адейеми
27
Дака
11
Ааронсон
24
Сучич
24
Сучич
11
Ааронсон
Остались в запасе
Штурм
Зальцбург
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
58
Нико Мантль
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Штурм - Зальцбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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