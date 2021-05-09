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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Словацко
Карвина - Словацко: обзор матча 09 мая 2021
Карвина
09.05.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 31 тур
0 : 2
Завершен
Словацко
11'
В. Даничек (П)
84'
М. Петржела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Словацко
89'
Замена
J. Rezek
️️️️
М. Петржела
84'
ГОЛ! 0:2!
М. Петржела
77'
Замена
J. Srubek
️️️️
М. Томич
77'
Замена
В. Юрецка
️️️️
J. Navratil
76'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
Я. Климент
Желтая карточка
Л. Чмелик
71'
68'
Замена
П. Шимко
️️️️
Д. Маречек
65'
Желтая карточка
М. Кадлец
Замена
R. Tavares
️️️️
M. Sindelar
46'
Замена
T. Jursa
️️️️
К. Косе
46'
Желтая карточка
R. Mikus
39'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Даничек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
21
Jean
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
10
R. Mikus
ЦФ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Словацко
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Карвина
0
M. Janecka
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
8
Tomáš Jursa
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
33
Rafael Tavares
ЦФ
9
Roman Haša
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
3-4-1-3
0
3
Сантос
31
42
Смрз
21
24
Херц
5
Косе
9
Чмелик
27
32
10
3-5-1-2
27
Томич
6
Хофманн
3
Кадлец
11
Петржела
37
Маречек
0
28
Даничек
30
18
Садилек
91
9
Климент
0
33
33
0
5
Косе
8
8
5
Косе
11
Петржела
24
24
11
Петржела
9
Климент
22
Сисилия
22
Сисилия
9
Климент
27
Томич
4
4
27
Томич
37
Маречек
4
Шимко
4
Шимко
37
Маречек
30
15
Юрецка
15
Юрецка
30
Остались в запасе
Карвина
Словацко
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
25
Vit Nemrava
ВР
28
Филип Кубала
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
9
Roman Haša
ЦФ
0
M. Janecka
ЦЗ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
Остались в запасе
25
Vit Nemrava
ВР
28
Филип Кубала
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Карвина - Словацко
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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Карвина
Словацко
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