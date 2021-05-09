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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Ворскла
Минай - Ворскла: обзор матча 09 мая 2021
Минай
09.05.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
7'
А. Хахлев (П)
14'
И. Кане
41'
В. Кулач (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Ворскла
Желтая карточка
A. Milevsky
90'
+1
Замена
O. Snizhko
️️️️
Д. Кныш
81'
79'
Замена
O. Kozhevnikov
️️️️
В. Кулач
Замена
A. Milevsky
️️️️
А. Хахлев
76'
74'
Желтая карточка
А. Скляр
Замена
U. Oduenyi
️️️️
Р. Ахмадзада
70'
Замена
В. Бойко
️️️️
V. Pynyashko
70'
69'
Желтая карточка
В. Чеснаков
Желтая карточка
Р. Ахмадзада
60'
41'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Кулач
Желтая карточка
М. Матич
40'
Желтая карточка
А. Хахлев
36'
34'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
P. Rebenok
14'
ГОЛ! 1:1!
И. Кане
Пас отдал
Р. Степанюк
Желтая карточка
Р. Малепе
11'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Хахлев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
44
Тарас Сакив
ЛЗ
4
Мислав Матич
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
8
Репо Малепе
ОП
19
Андрей Ткачук
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
14
Данил Кныш
ПВ
0
A. Popovych
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
0
V. Sapay
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Минай
0
O. Snizhko
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
81
Ram Elijah
ЦФ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
44
Игорь Пердута
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
30
Иван Нестеренко
АП
0
O. Kozhevnikov
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
3-2-1-1-4
44
Сакив
71
Лопыренок
4
Матич
8
Малепе
19
Ткачук
99
Хахлев
14
Кныш
0
11
Ахмадзада
0
30
3-5-2
31
Ризнык
13
Яворский
0
14
Кане
18
Тилль
0
6
Пуцлин
17
Чеснаков
6
Скляр
10
Кулач
7
Степанюк
11
Ахмадзада
0
0
11
Ахмадзада
0
18
Бойко
18
Бойко
0
14
Кныш
0
0
14
Кныш
99
Хахлев
0
0
99
Хахлев
10
Кулач
0
0
10
Кулач
0
21
Кравчук
21
Кравчук
0
Остались в запасе
Минай
Ворскла
81
Ram Elijah
ЦФ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
30
Иван Нестеренко
АП
2
Илья Крупский
ПЗ
77
Павел Исенко
ВР
44
Игорь Пердута
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
81
Ram Elijah
ЦФ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
Остались в запасе
30
Иван Нестеренко
АП
2
Илья Крупский
ПЗ
77
Павел Исенко
ВР
44
Игорь Пердута
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Минай - Ворскла
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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