Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Брест
Ницца - Брест: обзор матча 09 мая 2021
Ницца
09.05.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 36 тур
3 : 2
Завершен
Брест
38'
Р. Лопеш
60'
Х. Будауи
89'
А. Камара
4'
С. Мунье
43'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Брест
ГОЛ! 3:2!
А. Камара
Пас отдал
А. Клод-Морис
89'
85'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Г. Шарбонье
80'
Замена
И. Кардона
️️️️
С. Мунье
Замена
А. Пельмар
️️️️
Ф. Данильюк
79'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Х. Будауи
79'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
70'
67'
Замена
У. Маньетти
️️️️
Ж. Лукас
Замена
А. Гуири
️️️️
Р. Лопеш
65'
64'
Желтая карточка
Ж. Лукас
ГОЛ! 2:2!
Х. Будауи
Пас отдал
А. Клод-Морис
60'
Замена
К. Тюрам
️️️️
Ю. Аталь
56'
Красная карточка
П. Лис-Мелу
52'
43'
ГОЛ! 1:2!
С. Мунье
Пас отдал
Р. Февр
ГОЛ! 1:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
А. Клод-Морис
38'
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Мунье
Пас отдал
Р. Перро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
6
Хишам Будауи
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Адриан Урся
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
19
Малик Селлуки
ПВ
14
Дан Ндой
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Брест
1
Муез Хассен
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
3-2-2-2-1
44
Бенитес
2
Салиба
20
Тодибо
24
Данильюк
20
Аталь
11
Камара
6
Будауи
33
Лис-Мелу
20
Клод-Морис
9
Лопеш
9
Дольберг
4-2-2-2
30
Ларсоннер
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
5
Шардонне
15
Перро
93
Белькебла
6
Лукас
9
Онора
21
Февр
9
Мунье
14
Шарбонье
24
Данильюк
3
Пельмар
3
Пельмар
24
Данильюк
20
Аталь
19
Тюрам
19
Тюрам
20
Аталь
6
Будауи
14
Ндой
14
Ндой
6
Будауи
9
Лопеш
9
Гуири
9
Гуири
9
Лопеш
6
Лукас
8
Маньетти
8
Маньетти
6
Лукас
14
Шарбонье
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
14
Шарбонье
9
Мунье
7
Кардона
7
Кардона
9
Мунье
Остались в запасе
Ницца
Брест
19
Малик Селлуки
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
Главный тренер
Адриан Урся
1
Муез Хассен
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
19
Малик Селлуки
ПВ
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
Главный тренер
Адриан Урся
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Ницца - Брест
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Брест
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
10
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
10
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+