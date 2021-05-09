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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Славия
Сигма - Славия: обзор матча 09 мая 2021
Сигма
09.05.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Славия
78'
Я. Кухта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Славия
87'
Желтая карточка
О. Дорли
Желтая карточка
P. Gonzalez
84'
Замена
️️️️
К. Данек
82'
82'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Я. Кухта
Замена
Я. Михалик
️️️️
О. Змозла
79'
78'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кухта
Пас отдал
А. Бах
Желтая карточка
К. Данек
71'
63'
Желтая карточка
Д. Зима
Замена
M. Sladký
️️️️
М. Гала
60'
Замена
М. Хытил
️️️️
М. Неспор
60'
56'
Замена
А. Сима
️️️️
М. ван Бурен
56'
Замена
С. Тецл
️️️️
О. Лингр
46'
Замена
П. Олаинка
️️️️
Н. Станчу
Желтая карточка
Р. Хубник
24'
19'
Замена
Я. Громада
️️️️
Л. Провод
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
7
Радим Брейте
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
10
Мик ван Бурен
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
23
Ярослав Михалик
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
3-5-1
30
Мандоус
17
Гала
4
Хубник
21
Змозла
22
Пулоло
10
Данек
93
19
8
Гоушка
26
Неспор
4-3-1-2
1
Колар
3
Голеш
15
Кудела
4
Зима
18
Бах
10
Станчу
32
Лингр
19
Дорли
17
Провод
7
Кухта
10
ван Бурен
26
Неспор
13
Хытил
13
Хытил
26
Неспор
17
Гала
22
22
17
Гала
21
Змозла
23
Михалик
23
Михалик
21
Змозла
10
Станчу
99
Олаинка
99
Олаинка
10
Станчу
7
Кухта
9
Юсуф
9
Юсуф
7
Кухта
10
ван Бурен
19
Сима
19
Сима
10
ван Бурен
17
Провод
14
Громада
14
Громада
17
Провод
32
Лингр
11
Тецл
11
Тецл
32
Лингр
Остались в запасе
Сигма
Славия
0
P. Slamena
ЦФ
44
Матуш Мачик
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Йилек
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
0
P. Slamena
ЦФ
44
Матуш Мачик
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Сигма - Славия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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