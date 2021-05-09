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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Бромвич
Арсенал - Вест Бромвич: обзор матча 09 мая 2021
Арсенал
09.05.2021, воскресенье, 21:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Вест Бромвич
29'
Э. Смит-Роу
35'
Н. Пепе
90'
Виллиан
67'
М. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Бромвич
ГОЛ! 3:1!
Виллиан
90'
76'
Желтая карточка
К. Галлахер
Замена
Т. Парти
️️️️
Д. Себальос
76'
Желтая карточка
Д. Себальос
70'
68'
Замена
Г. Диангана
️️️️
К. Робинсон
67'
ГОЛ! 2:1!
М. Перейра
Пас отдал
К. Таунсенд
Замена
К. Тирни
️️️️
Э. Смит-Роу
63'
61'
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Г. Мартинелли
60'
56'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
М. Дианье
ГОЛ! 2:0!
Н. Пепе
Пас отдал
К. Чамберс
35'
ГОЛ! 1:0!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
Б. Сака
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Букайо Сака
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
10
Матеус Перейра
ЛВ
8
Конор Галлахер
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПВ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
3-2-3-2
1
Лено
6
Холдинг
12
Чамберс
6
Габриэль
6
Эль-Ненни
25
Себальос
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
7
Сака
19
Пепе
10
Виллиан
4-2-2-2
26
Джонстон
2
Ферлонг
5
Бартли
6
Аджайи
22
Таунсенд
8
Галлахер
5
Йокушлу
25
Филлипс
10
Перейра
47
Робинсон
45
Дианье
32
Смит-Роу
63
Тирни
63
Тирни
32
Смит-Роу
25
Себальос
18
Парти
18
Парти
25
Себальос
7
Мартинелли
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Мартинелли
47
Робинсон
19
Диангана
19
Диангана
47
Робинсон
45
Дианье
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
45
Дианье
Остались в запасе
Арсенал
Вест Бромвич
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
8
Мартин Эдегор
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
8
Мартин Эдегор
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Арсенал - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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