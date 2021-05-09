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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Тироль
ЛАСК - Тироль: обзор матча 09 мая 2021
ЛАСК
09.05.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 7 тур
3 : 3
Завершен
Тироль
33'
Й. Эггештайн
54'
Т. Гойгингер
79'
Г. Траунер
24'
П. Филипович (АГ)
70'
Н. Фредериксен (П)
84'
Н. Фредериксен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Тироль
90'
+2
Замена
F. Buchacher
️️️️
Ф. Ридер
89'
Замена
Р. Смит
️️️️
Н. Фредериксен
86'
Желтая карточка
Д. Шнегг
84'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Н. Фредериксен
Замена
A. Griger
️️️️
Д. Райтер
84'
Вторая желтая
Г. Траунер
82'
ГОЛ! 3:2!
Г. Траунер
Пас отдал
Д. Холланд
79'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
Л. Гргич
77'
70'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Н. Фредериксен
65'
Замена
B. Pranter
️️️️
Т. Анселм
64'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Ж. Рогель
Желтая карточка
П. Филипович
63'
Замена
Д. Холланд
️️️️
П. Михорль
60'
Замена
Х. Балич
️️️️
Й. Эггештайн
60'
ГОЛ! 2:1!
Т. Гойгингер
Пас отдал
Л. Гргич
54'
ГОЛ! 1:1!
Й. Эггештайн
Пас отдал
Л. Гргич
33'
Желтая карточка
Г. Траунер
31'
24'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Филипович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
23
Давид Шнегг
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
11
Тобиас Анселм
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
38
Adam Griger
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Тироль
26
Florian Buchacher
ЦЗ
0
S. Hager
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
12
Simon Beccari
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
2-5-1-2
30
Шлагер
16
Андраде
18
Траунер
34
Михорль
26
Ранфтль
29
Райтер
36
Реннер
5
Филипович
8
Гргич
36
Гойгингер
19
Эггештайн
3-5-2
25
Освальд
6
Бехоунек
24
Кох
3
Гугганиг
21
Рогель
43
6
Пецос
33
Ридер
23
Шнегг
8
Фредериксен
11
Анселм
29
Райтер
38
38
29
Райтер
34
Михорль
8
Холланд
8
Холланд
34
Михорль
8
Гргич
21
Мадсен
21
Мадсен
8
Гргич
19
Эггештайн
18
Балич
18
Балич
19
Эггештайн
21
Рогель
14
14
21
Рогель
8
Фредериксен
8
Смит
8
Смит
8
Фредериксен
33
Ридер
26
26
33
Ридер
11
Анселм
0
0
11
Анселм
Остались в запасе
ЛАСК
Тироль
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
12
Simon Beccari
ЦФ
0
S. Hager
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Beccari
ЦФ
0
S. Hager
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча ЛАСК - Тироль
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
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