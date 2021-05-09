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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ
СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 09 мая 2021
СКА-1938
09.05.2021, воскресенье, 15:30
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
22'
Е. Юдчиц
20'
F. Oya
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ
90'
+1
Желтая карточка
Н. Николаевич
Замена
R. Yussif
️️️️
A. Vasilyev
84'
79'
Желтая карточка
С. Одеойибо
74'
Замена
️️️️
M. Monteiro
Замена
М. Омельянчук
️️️️
Д. Гирс
73'
66'
Желтая карточка
Д. Антилевский
60'
Замена
М. Бордачев
️️️️
В. Устинов
60'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
F. Oya
59'
Желтая карточка
M. Monteiro
Желтая карточка
Д. Гирс
55'
46'
Замена
П. Кленье
️️️️
К. Кириленко
Замена
А. Рылач
️️️️
В. Совпель
46'
ГОЛ! 1:1!
Е. Юдчиц
22'
20'
ГОЛ! 0:1!
F. Oya
Пас отдал
Д. Антилевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
30
Михаил Башилов
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Торпедо-БелАЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
35
Андрей Хачатурян
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
19
Виталий Устинов
ЦП
0
F. Oya
ЦФ
29
Matheus Monteiro
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
18
Максим Омельянчук
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
0
R. Yussif
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
12
Денис Гружевский
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
9
Павел Кленье
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
3-4-1-3
30
Башилов
3
Сокол
5
Мирошников
77
Совпель
55
Гирс
7
Свирепа
6
47
Васильев
99
Юдчиц
22
13
3-3-1-4
88
Яшин
3
Одеойибо
5
Бурко
35
Хачатурян
6
Премудров
19
Устинов
88
Кириленко
1
Бушма
90
Антилевский
29
0
22
0
0
22
55
Гирс
18
Омельянчук
18
Омельянчук
55
Гирс
77
Совпель
2
Рылач
2
Рылач
77
Совпель
88
Кириленко
9
Кленье
9
Кленье
88
Кириленко
19
Устинов
26
Бордачев
26
Бордачев
19
Устинов
0
13
Николаевич
13
Николаевич
0
Остались в запасе
СКА-1938
Торпедо-БелАЗ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
8
Илья Кухарчик
ПП
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Остались в запасе
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
16
Денис Садовский
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Остались в запасе
8
Илья Кухарчик
ПП
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Алан Аусси
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча СКА-1938 - Торпедо-БелАЗ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
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