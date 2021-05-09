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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Фрайбург
Кельн - Фрайбург: обзор матча 09 мая 2021
Кельн
09.05.2021, воскресенье, 14:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 4
Завершен
Фрайбург
50'
С. Андерссон
18'
Н. Петерсен
20'
Э. Демирович
90+3'
В. Грифо
90+6'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Фрайбург
90'
+6
ГОЛ! 1:4!
Д. Шмид
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
В. Грифо
Пас отдал
Л. Хелер
84'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
М. Гульде
81'
Желтая карточка
Ф. Линхарт
Замена
М. Майер
️️️️
Э. Скири
76'
Замена
С. Озкан
️️️️
К. Эхизибуе
76'
66'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Я. Кайтель
66'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Н. Петерсен
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
С. Андерссон
64'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Ф. Кайнц
64'
Пенальти не реализован!
О. Дуда
62'
58'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Р. Салаи
57'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Э. Демирович
ГОЛ! 1:2!
С. Андерссон
Пас отдал
И. Якобс
50'
Желтая карточка
С. Андерссон
47'
Замена
И. Якобс
️️️️
М. Вольф
46'
41'
Желтая карточка
Э. Демирович
Желтая карточка
М. Вольф
37'
20'
ГОЛ! 0:2!
Э. Демирович
Пас отдал
В. Грифо
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Петерсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
7
Макс Майер
АП
24
Доминик Дрекслер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
20
Гус Тил
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
3-3-2-1
1
Хорн
14
Хектор
33
Борнау
5
Чикош
38
Хорн
6
Скири
3
Эхизибуе
11
Кайнц
8
Дуда
20
Андерссон
4-1-1-2-2
1
Флеккен
17
Кюблер
3
Линхарт
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
14
Кайтель
7
Салаи
32
Грифо
9
Демирович
18
Петерсен
3
Эхизибуе
6
Озкан
6
Озкан
3
Эхизибуе
6
Скири
7
Майер
7
Майер
6
Скири
20
Андерссон
24
Дрекслер
24
Дрекслер
20
Андерссон
27
Вольф
4
Якобс
4
Якобс
27
Вольф
11
Кайнц
29
Тильманн
29
Тильманн
11
Кайнц
5
Гульде
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
5
Гульде
7
Салаи
7
Шмид
7
Шмид
7
Салаи
14
Кайтель
7
Сантамария
7
Сантамария
14
Кайтель
18
Петерсен
19
Хаберер
19
Хаберер
18
Петерсен
9
Демирович
9
Хелер
9
Хелер
9
Демирович
Остались в запасе
Кельн
Фрайбург
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
32
Бенжамин Уфофф
ВР
20
Гус Тил
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
20
Гус Тил
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Кельн - Фрайбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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