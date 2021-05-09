Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Эвертон
Вест Хэм - Эвертон: обзор матча 09 мая 2021
Вест Хэм
09.05.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
24'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Эвертон
85'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Г. Сигурдссон
83'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Ришарлисон
76'
Желтая карточка
Аллан
Желтая карточка
Д. Лингард
75'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
С. Бенрахма
73'
Желтая карточка
Т. Соучек
72'
62'
Замена
М. Холгейт
️️️️
Й. Мина
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
А. Крессуэлл
59'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
М. Ланзини
43'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Б. Годфри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
Эвертон
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-1-3-2
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
6
Диоп
34
Цоуфал
28
Соучек
77
Лингард
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
22
Ланзини
3-2-2-1-2
1
Пикфорд
4
Годфри
22
Мина
5
Кин
23
Коулмен
12
Динь
22
Дэвис
25
Аллан
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
3
Крессуэлл
2
Фредерикс
2
Фредерикс
3
Крессуэлл
10
Бенрахма
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
10
Бенрахма
22
Ланзини
20
Боуэн
20
Боуэн
22
Ланзини
22
Мина
27
Холгейт
27
Холгейт
22
Мина
10
Сигурдссон
18
Делф
18
Делф
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
7
Кинг
7
Кинг
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
6
Конор Ковентри
ОП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
6
Конор Ковентри
ОП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Новости команд
Все
Вест Хэм
Эвертон
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+