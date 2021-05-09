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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 09 мая 2021
Айнтрахт
09.05.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
86'
А. Хрустич
11'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Майнц
89'
Замена
Д. Латца
️️️️
Л. Баррейро
ГОЛ! 1:1!
А. Хрустич
Пас отдал
А. Силва
86'
78'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
К. Онисиво
77'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Ж. Буркардт
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Камада
71'
Замена
А. Юнес
️️️️
Тута
65'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Э. Дурм
64'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Д. Соу
64'
56'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Р. Квайсон
Желтая карточка
А. Хрустич
50'
Желтая карточка
Ф. Костич
30'
Замена
А. Хрустич
️️️️
С. Роде
29'
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Онисиво
Пас отдал
Д. Кор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Лука Йович
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
13
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
АП
8
Амин Юнес
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Кевин Штегер
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Адам Салаи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
20
Хасебе
3
Тута
13
Хинтереггер
37
Дурм
97
Соу
17
Роде
18
Костич
18
Камада
19
Силва
9
Йович
3-2-2-3
27
Центнер
42
Хак
13
Ниахате
6
Сент-Джуст
2
Мвене
21
Да Коста
31
Кор
18
Баррейро
19
Квайсон
9
Буркардт
9
Онисиво
37
Дурм
22
Чендлер
22
Чендлер
37
Дурм
18
Камада
7
Цубер
7
Цубер
18
Камада
97
Соу
31
Илсанкер
31
Илсанкер
97
Соу
17
Роде
70
Хрустич
70
Хрустич
17
Роде
3
Тута
8
Юнес
8
Юнес
3
Тута
18
Баррейро
46
Латца
46
Латца
18
Баррейро
19
Квайсон
14
Бутьюс
14
Бутьюс
19
Квайсон
9
Буркардт
21
Озтюнали
21
Озтюнали
9
Буркардт
9
Онисиво
19
Глатцель
19
Глатцель
9
Онисиво
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Аймен Баркок
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
25
Аймен Баркок
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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