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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сассуоло
Дженоа - Сассуоло: обзор матча 09 мая 2021
Дженоа
09.05.2021, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 2
Завершен
Сассуоло
85'
Д. Дзаппакоста
14'
Д. Распадори
66'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сассуоло
Желтая карточка
Ф. Кассата
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Д. Дзаппакоста
Пас отдал
М. Пьяца
85'
81'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
М. Локателли
81'
Замена
Ф. Капуто
️️️️
Д. Берарди
Замена
М. Пьяца
️️️️
М. Зайц
75'
71'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Х. Траоре
71'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Д. Распадори
Замена
Ф. Кассата
️️️️
В. Бехрами
68'
Замена
Н. Ровелла
️️️️
Г. Пандев
68'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
М. Дестро
68'
66'
ГОЛ! 0:2!
Д. Берарди
57'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Ф. Джуричич
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
П. Гильоне
46'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
30'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Распадори
Пас отдал
Х. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
5
Масиелло
25
Сапата
18
Гольданига
18
Гильоне
77
Дзаппакоста
85
Бехрами
47
Бадель
8
Зайц
21
Пандев
21
Дестро
4-1-1-3-1
47
Консильи
22
Тольян
67
Феррари
21
Кирикеш
13
Рожерио
5
Локателли
20
Лопес
10
Берарди
25
Траоре
31
Джуричич
18
Распадори
21
Пандев
6
Ровелла
6
Ровелла
21
Пандев
85
Бехрами
29
Кассата
29
Кассата
85
Бехрами
8
Зайц
7
Пьяца
7
Пьяца
8
Зайц
21
Дестро
9
Скамакка
9
Скамакка
21
Дестро
18
Гильоне
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Гильоне
5
Локателли
10
Бурабиа
10
Бурабиа
5
Локателли
18
Распадори
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
18
Распадори
25
Траоре
17
Гараслин
17
Гараслин
25
Траоре
10
Берарди
9
Капуто
9
Капуто
10
Берарди
31
Джуричич
92
Дефрель
92
Дефрель
31
Джуричич
Остались в запасе
Дженоа
Сассуоло
16
Иван Радованович
ОП
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Дженоа - Сассуоло
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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