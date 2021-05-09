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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Кротоне
Рома - Кротоне: обзор матча 09 мая 2021
Рома
09.05.2021, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
5 : 0
Завершен
Кротоне
47'
Б. Майорал
70'
Л. Пеллегрини
73'
Л. Пеллегрини
78'
Г. Мхитарян
90'
Б. Майорал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Кротоне
ГОЛ! 5:0!
Б. Майорал
90'
87'
Замена
Э. Ривьер
️️️️
А. Унас
Замена
Н. Залевски
️️️️
Б. Кристанте
80'
ГОЛ! 4:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Р. Карсдорп
78'
ГОЛ! 3:0!
Л. Пеллегрини
Пас отдал
Г. Мхитарян
73'
72'
Замена
Я. Петриччионе
️️️️
Л. Чигарини
72'
Замена
Н. Дзанеллато
️️️️
А. Бенали
ГОЛ! 2:0!
Л. Пеллегрини
70'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Педро
67'
Желтая карточка
Б. Кристанте
62'
Замена
Д. Сантон
️️️️
Б. Рейнолдс
59'
ГОЛ! 1:0!
Б. Майорал
Пас отдал
Г. Мхитарян
47'
Замена
Жуан
️️️️
Р. Ибаньес
46'
46'
Замена
А. Рисполи
️️️️
А. Реца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Педро
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
43
Владимир Големич
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
50
Ахмад Бенали
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
9
Сими
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Кротоне
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
10
Милош Вулич
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
20
Луис Рохас
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Фузато
2
Карсдорп
3
Ибаньес
3
Кумбула
14
Рейнолдс
5
Дарбо
22
Мхитарян
4
Кристанте
7
Пеллегрини
9
Педро
9
Майорал
4-2-3-1
21
Кордас
26
Джиджи
43
Големич
16
Магальян
13
Реца
50
Бенали
8
Чигарини
96
Унас
79
Молина
10
Мессьяс
9
Сими
4
Кристанте
59
Залевски
59
Залевски
4
Кристанте
3
Ибаньес
15
Жуан
15
Жуан
3
Ибаньес
14
Рейнолдс
18
Сантон
18
Сантон
14
Рейнолдс
9
Педро
15
Пасторе
15
Пасторе
9
Педро
8
Чигарини
10
Петриччионе
10
Петриччионе
8
Чигарини
50
Бенали
21
Дзанеллато
21
Дзанеллато
50
Бенали
13
Реца
3
Рисполи
3
Рисполи
13
Реца
96
Унас
97
Ривьер
97
Ривьер
96
Унас
Остались в запасе
Рома
Кротоне
8
Эдоардо Бове
ЦП
83
Антонио Миранте
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Бруно Перес
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
13
Педру Перейра
ПВ
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
8
Эдоардо Бове
ЦП
83
Антонио Миранте
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Бруно Перес
ПЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
45
Джан Марко Креспи
ВР
12
Марко Феста
ВР
14
Джузеппе Куомо
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
10
Милош Вулич
ЦП
20
Луис Рохас
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Рома - Кротоне
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Информация о матче
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