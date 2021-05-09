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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Пардубице
Динамо - Пардубице: обзор матча 09 мая 2021
Динамо
09.05.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Пардубице
36'
M. Alvir
90+1'
Б. Чолич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Пардубице
ГОЛ! 2:0!
Б. Чолич
90'
+1
Замена
J. Kladrubsky
️️️️
Ф. Гавелка
89'
87'
Замена
V. Sychra
️️️️
Т. Челюстка
Замена
Д. Диоп
️️️️
P. Javorek
79'
79'
Замена
L. Pfeifer
️️️️
J. Jerabek
60'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
Замена
У. Экпай
️️️️
П. Бранднер
46'
ГОЛ! 1:0!
M. Alvir
Пас отдал
Б. Чолич
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
9
Матей Валента
АП
11
Marko Alvir
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Пардубице
37
Томас Челюстка
ЛЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
32
Эвертон
ЛВ
31
Доминик Костка
ПВ
20
Каду
ПВ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Динамо
45
Убонг Экпай
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
0
J. Kladrubsky
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
Пардубице
20
Иржи Слама
ЛЗ
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
0
L. Pfeifer
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
4-3-1-2
42
Ворел
12
Чолич
5
40
Таловеров
5
Гавел
0
0
10
Гавелка
9
Валента
11
Бранднер
11
2-3-5
23
Сурзин
37
Челюстка
20
Каду
31
Костка
32
Эвертон
9
13
14
25
0
0
77
Диоп
77
Диоп
0
11
Бранднер
45
Экпай
45
Экпай
11
Бранднер
8
Цавош
8
Цавош
10
Гавелка
0
0
10
Гавелка
0
0
0
0
9
9
9
9
37
Челюстка
28
28
37
Челюстка
Остались в запасе
Динамо
Пардубице
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
8
Samuel Simek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
61
Daniel Kerl
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Остались в запасе
87
Nicolas Šmíd
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
20
Иржи Слама
ЛЗ
8
Samuel Simek
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Динамо - Пардубице
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
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Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
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2022.01.07 16:30
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Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
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2020.06.10 21:35
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